Глава Центрального банка Австрии: есть вероятность, что ЕЦБ будет вынужден снова повышать ставки

Это мнение разделяет и глава Центрального банка Австрии Роберт Хольцманн, который в опубликованном в пятницу интервью предупредил, что ЕЦБ следует придержать коней на следующем заседании, и в конечном итоге есть вероятность, что ЕЦБ может быть вынужден снова начать повышать ставки. С другой стороны, представитель финского банка Олли Рен сказал, что сохраняется вероятность, что ЕЦБ не придется замедлять снижение ставок.

При этом экономист банка Citadele Александрас Изгородинас считает, что хотя инфляция в еврозоне с осени вновь начала постепенно ускоряться, слабая экономическая динамика региона пока позволяет рассчитывать на дальнейшее смягчение монетарной политики.. Финансовые рынки прогнозируют, что ЕЦБ примет решение о снижении ставок уже на мартовском заседании, а к концу года ставка может опуститься до 2%. Это предполагает, что ставки Euribor, которые имеют важное значение для заемщиков еврозоны и тесно связаны со ставкой ЕЦБ, могут стабилизироваться на этих уровнях. В еврозоне обоснований для более мягкой денежно-кредитной политики больше, чем в США, но ЕЦБ не может позволить себе агрессивное снижение ставок, не учитывая его глобальные последствия. Если темпы снижения ставок в Европе окажутся выше, чем в США, евроактивы могут потерять привлекательность для инвесторов. Ослабление спроса на евро ведет к его удешевлению, что делает импорт из еврозоны более дорогим в долларовом выражении. Это, в свою очередь, способствует росту инфляции и может идти вразрез с целями ЕЦБ.