Яанус Рийбе: вице-мэр Ярван устроил хаос на дорогах Таллинна

Похоже, что в сфере транспорта и дорожного движения, за которую отвечает вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван, по-прежнему царит настоящий беспорядок. Недавняя новость о том, что на улицах города появится 1000 мини-мопедов для совместного использования, лишь подтверждает это. Это очередной эпизод в череде неразберих, которые вице-мэр Ярван организовал впопыхах – будь то экспериментальная велодорожка на Палдиски маантеэ в районе Кристийне, реформа сети общественного транспорта или изменение маршрута будущей трамвайной линии в Пелгуранна.