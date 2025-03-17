Мнение
17.03.2025, 15:20

Яанус Рийбе: вице-мэр Ярван устроил хаос на дорогах Таллинна

 
„Решают проблему, которую сами создали“
Мини-мопед, весом в десятки килограммов, — это не игрушка, и последствия возможных аварий могут быть непоправимыми.
Мини-мопед, весом в десятки килограммов, — это не игрушка, и последствия возможных аварий могут быть непоправимыми.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Поскольку под руководством вице-мэра Кристьяна Ярвана город не подготовился к появлению мини-мопедов, результатом станет транспортный хаос, пишет депутат Таллиннского городского собрания Яанус Рийбе (Партия реформ).

Похоже, что в сфере транспорта и дорожного движения, за которую отвечает вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван, по-прежнему царит настоящий беспорядок. Недавняя новость о том, что на улицах города появится 1000 мини-мопедов для совместного использования, лишь подтверждает это. Это очередной эпизод в череде неразберих, которые вице-мэр Ярван организовал впопыхах – будь то экспериментальная велодорожка на Палдиски маантеэ в районе Кристийне, реформа сети общественного транспорта или изменение маршрута будущей трамвайной линии в Пелгуранна.

Только сейчас, когда мини-мопеды фактически уже на улицах, наконец-то стали обсуждать, какие меры следует ввести для обеспечения безопасности дорожного движения. Город не готов: городскую власть проинформировали в последний момент, члены горсобрания узнали об этом из СМИ, а необходимые подготовительные шаги так и не были предприняты – за исключением запоздалого формального письма Ярвана в министерство.

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