Правоохранители расследовали теракт в Литве: осуществил подросток, возможный организатор - российские спецслужбы(17)
Весной прошлого года в столичном ТЦ „ИКЕА“ начался пожар. 17 марта полиция сообщила, что это был теракт - взрывчатку подложили двое подростков, завербованных российскими спецслужбами. Дело передано в Вильнюсский окружной суд.
Главный прокурор Департамента расследования организованных преступлений Генпрокуратуры Артурас Урбялис сказал, что дело о теракте в столице передано в суд. Об этом сообщает литовский портал Delfi.
В ходе расследования выяснили, что это дело рук двоих молодых людей младше 20 лет. Оба они - граждане Украины.
„Один из них несовершеннолетний“, - сказал Урбялис.
В Литве ему предъявлены обвинения в организации теракта и незаконном хранении взрывчатки.
Второй задержан в Польше, его будут судить в Польше.
Были найдены посредники и выявлены организаторы - российские спецслужбы.
„Собранные данные позволили сделать вывод, что организаторы - российская военная разведка. В этом направлении расследование продолжено“, – сказал Урбялис.
Ikea выбрали неслучайно, поскольку эта сеть ушла из России.
Пожар на складе IKEA в Вильнюсе произошёл в ночь на 9 мая. Пострадавших нет, однако ущерб, нанесённый складу, составляет почти 500 тысяч евро.