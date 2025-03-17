Правоохранители расследовали теракт в Литве: осуществил подросток, возможный организатор - российские спецслужбы

Главный прокурор Департамента расследования организованных преступлений Генпрокуратуры Артурас Урбялис сказал, что дело о теракте в столице передано в суд. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

В ходе расследования выяснили, что это дело рук двоих молодых людей младше 20 лет. Оба они - граждане Украины.

„Один из них несовершеннолетний“, - сказал Урбялис.

В Литве ему предъявлены обвинения в организации теракта и незаконном хранении взрывчатки.

Второй задержан в Польше, его будут судить в Польше.

Были найдены посредники и выявлены организаторы - российские спецслужбы.

„Собранные данные позволили сделать вывод, что организаторы - российская военная разведка. В этом направлении расследование продолжено“, – сказал Урбялис.

Ikea выбрали неслучайно, поскольку эта сеть ушла из России.

Пожар на складе IKEA в Вильнюсе произошёл в ночь на 9 мая. Пострадавших нет, однако ущерб, нанесённый складу, составляет почти 500 тысяч евро.

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