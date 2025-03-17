На гала-концерте по фигурному катанию Нина Петрыкина проведет репетицию перед чемпионатом мира

Нина Петрыкина, завоевавшая в январе золотую медаль на чемпионате Европы, готовится к чемпионату мира в Бостоне, и гала-концерт в спортивной столице станет отличной возможностью завершить подготовку к большим соревнованиям.

Чемпионский титул Петрыкиной принесла потрясающая произвольная программа, в которой она набрала 139,24 балла за семь удачных тройных прыжков. Она улучшила свой личный рекорд в произвольной программе почти на 10 баллов.

По словам 20-летней фигуристки, на гала-концерте в субботу она, вероятно, покажет свою произвольную программу, с которой будет бороться за высокие места на чемпионате мира в Бостоне на следующей неделе. „Приходите посмотреть и поддержать нас! Это захватывающее событие, где можно увидеть что-то новое и, возможно, полюбить катание на коньках“, – сказала Нина Петрыкина.

Чемпионку Европы поддержат восходящие звезды эстонского фигурного катания: на лед выйдет Арлет Леванди, занявший восьмое место в одиночном катании на чемпионате мира среди юниоров, и завоевавший золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2022 года.

„Наша главная цель – подарить зрителям эмоции, чтобы на лице появились улыбки, а на глазах – слезы радости. Мы с нетерпением ждем вас и сделаем все, чтобы показать вам незабываемое шоу!“ – сказал Леванди.

На мероприятии можно будет увидеть спортсменов, участвовавших в чемпионате мира среди юниоров: танцоров на льду Ксению Сипунову и Мирона Корягина, одиночников Элизабет Ныу и Владислава Чуракова, а также пару, представляющую Эстонию в парном катании – Майю Тищенкову и Никиту Федосова.

Помимо этого, будут повторно представлены получивший положительные отзывы групповой номер чемпионата Европы и программа по фигурному катанию.

Цель гала-концерта спортивной столицы – продемонстрировать различные направления фигурного катания. Для зрителей концерт бесплатный.