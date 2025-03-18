Когда пора переходить на летнюю резину?
С наступлением весны многие водители задаются вопросом: когда пора менять зимние шины? Хотя закон допускает использование летних шин с 1 марта, решение не следует принимать только на основе разрешенной даты.
„Самое главное в этой ситуации — следить за температурой. Мы рекомендуем переходить на летние шины только тогда, когда температура круглосуточно держится выше семи градусов по Цельсию“, — говорит руководитель склада запасных частей представительств Amserv Järve и Peetri Рагнар Пилдре.
В то время как ламельную резину можно использовать круглый год, применение шипованных шин ограничено — их можно использовать до 31 марта. „Но, если погода уже теплая и ночью нет заморозков, то стоит заменить шипованные шины пораньше, чтобы снизить чрезмерный износ дорожного покрытия и сэкономить на расходе топлива“, — поясняет Пилдре. В то же время он подчеркивает, что, если весна выдастся снежной и скользкой, то не стоит торопиться с „переобуванием“. В случае зимних погодных условий, что отражается и на дорожной ситуации, шипованные шины разрешено использовать вплоть до 30 апреля.
Некоторые владельцы транспортных средств пробуют удалить шипы со старых шипованных шин и использовать их в качестве летней резины, но, по словам автомобильного эксперта, это не очень хорошая идея. „Зимние шины произведены из более мягкого состава, и их сцепные свойства в теплую погоду значительно хуже, чем у летних шин“, — отмечает Пилдре. „Это особенно важно, когда речь идет о тормозном пути — на мокрой дороге разница может составлять несколько метров, что может стать решающим в случае аварийной ситуации“.
Как выбрать новые шины?
При выборе новых шин следует учитывать несколько факторов. „Сцепные свойства, сопротивление качению и уровень шума — это основные показатели, на которые обращают внимание производители шин“, — говорит Пилдре. „Кроме того, каждый год проводятся различные тесты шин, результаты которых можно найти в интернете и это поможет вам сделать обоснованный выбор“.
В отличие от осени, весной обычно не бывает больших очередей на замену шин. „Но все же стоит записаться на шиномонтаж заранее, особенно если прогноз погоды обещает стабильно теплую погоду“, — советует Пилдре. „Таким образом, вы избежите ненужной спешки в последнюю минуту и будете уверены, что автомобиль будет готов к поездке вовремя“.
Правильное хранение шин продлевает срок их службы
После замены шин стоит подумать о том, где хранить летом зимние шины. „Многие клиенты предпочитают хранить свои шины на складах тех предприятий, которые предлагают услуги по замене шин – ведь там гарантированы надлежащие условия хранения – и мы в Amserv также предлагаем эту услугу“, — говорит Пилдре.
„Если шины хранятся где-то дома, то их следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей и держать в хорошо проветриваемом помещении“, — добавляет он. „Также не менее важно, как хранить шины. Если шины установлены на диски, то их можно складывать друг на друга или хранить вертикально. Ну а если резина снята с дисков, то ее определенно лучше хранить в вертикальном положении“, — советует Пилдре.