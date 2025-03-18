Когда пора переходить на летнюю резину?

„Самое главное в этой ситуации — следить за температурой. Мы рекомендуем переходить на летние шины только тогда, когда температура круглосуточно держится выше семи градусов по Цельсию“, — говорит руководитель склада запасных частей представительств Amserv Järve и Peetri Рагнар Пилдре.

В то время как ламельную резину можно использовать круглый год, применение шипованных шин ограничено — их можно использовать до 31 марта. „Но, если погода уже теплая и ночью нет заморозков, то стоит заменить шипованные шины пораньше, чтобы снизить чрезмерный износ дорожного покрытия и сэкономить на расходе топлива“, — поясняет Пилдре. В то же время он подчеркивает, что, если весна выдастся снежной и скользкой, то не стоит торопиться с „переобуванием“. В случае зимних погодных условий, что отражается и на дорожной ситуации, шипованные шины разрешено использовать вплоть до 30 апреля.

Некоторые владельцы транспортных средств пробуют удалить шипы со старых шипованных шин и использовать их в качестве летней резины, но, по словам автомобильного эксперта, это не очень хорошая идея. „Зимние шины произведены из более мягкого состава, и их сцепные свойства в теплую погоду значительно хуже, чем у летних шин“, — отмечает Пилдре. „Это особенно важно, когда речь идет о тормозном пути — на мокрой дороге разница может составлять несколько метров, что может стать решающим в случае аварийной ситуации“.

Как выбрать новые шины?

При выборе новых шин следует учитывать несколько факторов. „Сцепные свойства, сопротивление качению и уровень шума — это основные показатели, на которые обращают внимание производители шин“, — говорит Пилдре. „Кроме того, каждый год проводятся различные тесты шин, результаты которых можно найти в интернете и это поможет вам сделать обоснованный выбор“.