NYT: США уведомили Европу о выходе из международной группы по расследованию российской агрессии в Украине

Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины (International Centre for Prosecution of Crime of Aggression against Ukraine) был создан Евроюстом в июле 2023 года. Его задача заключается в привлечении к ответственности руководства России, а также Беларуси, Северной Кореи и Ирана, за категорию преступлений, определяемую как агрессия в соответствии с международным правом.