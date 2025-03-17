Уже в эту среду этап Кубка мира по лыжным гонкам в Таллинне: 10 спортсменов, за которыми стоит следить на Певческом поле
В среду на Таллиннском Певческом поле состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором примут участие 17 эстонских спортсменов. Но за какими зарубежными звездами стоит наблюдать? Мы представляем обзор десяти лидеров, у некоторых из которых есть интересные связи с Эстонией.
Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)
Кто, как не новоиспеченный чемпион мира из Тронхейма, Йоханнес Хёсфлот Клебо? Он завоевал исторические шесть золотых медалей на чемпионате мира в Тронхейме и обладает прочной связью с Эстонией. Помимо того, что его дедушка живет в Эстонии, Клебо одержал свою первую победу в Кубке мира именно в 2017 году в Отепя. На этапе Кубка мира в Таллинне, который состоялся два года назад, 28-летний норвежец также праздновал победу, отметив: „Я чувствовал себя как дома! Такие городские спринты очень сложные, особенно когда зрители так близко от трассы!“
Эрик Валнес (Норвегия)
Рядом с Клебо на старте — норвежская звезда спринта номер два, Эрик Валнес, олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте. Эстонская публика точно не останется равнодушной, ведь его мощный финишный рывок принес ему прозвище „Валнес Экспресс“ среди товарищей по команде. Валнес настроен на борьбу в Таллинне: в общем зачете Кубка мира по спринту он отстает от Клебо на 43 очка, и именно в эстонской столице он надеется сократить этот разрыв.
Эвен Нортуг (Норвегия)
Младший брат двухкратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга, Эвен, в 2023 году завоевал третье место на этапе Кубка мира в Таллинне, уступив только Клебо и Люкасу Шанаву. Недавнее участие Нортуга в чемпионате мира в Тронхейме завершилось на 10-м месте. 29-летний спортсмен успел проявить себя и в мире развлечений, приняв участие в норвежском телешоу „Forræder“ („Предатель“), где знаменитости выполняли различные задачи. Однако в шоу ему не удалось достичь успеха, и он занял 15-е место среди 22 участников.
Лаури Вуоринен (Финляндия)
Лаури Вуоринен — одна из самых ярких звёзд финского лыжного спорта в этом сезоне. Он завоевал две медали в спринте на чемпионате мира в Тронхейме. До этого Вуоринен дважды поднимался на подиум Кубка мира: в марте 2024 года он стал вторым в классическом спринте в Фалуне, а в ноябре 2023 года — третьим в Руке. Помимо своей скорости, Вуоринен также проявляет таланты в другом деле — перед успешным сезоном он побывал на летних Олимпийских играх в Париже в качестве фотографа финской олимпийской команды.
Федерико Пеллегрино (Италия)
Федерико Пеллегрино, серебряный призёр спринта на чемпионате мира в Тронхейме, дважды выигрывал общий зачёт Кубка мира (в 2016 и 2021 годах). В этом сезоне он занимает шестое место в спринтерском зачёте. 34-летний Пеллегрино подтвердил, что завершит свою карьеру после домашних Олимпийских игр 2026 года, чтобы проводить больше времени с семьёй. Летом у него и его жены, итальянской лыжницы Греты Лаурен, ожидается рождение второго ребёнка.
Йонна Сундлинг (Швеция)
Шведская лыжница Йонна Сундлинг (30 лет), завоевавшая четыре медали на чемпионате мира в Тронхейме, приедет в Таллинн с намерением победить, так как в Норвегии она была непобедима на обеих спринтерских дистанциях. Однако на последнем этапе Кубка мира в Хольменколлене Сундлинг не участвовала из-за простуды, но на данный момент она планирует поехать в Эстонию.
Сундлинг также известна своим добрым сердцем. В 2024 году она участвовала в проекте шведского телевидения, в рамках которого её телефонный звонок сделал одного шведа миллионером. „Мне пришлось долго убеждать победителя, что это настоящая победа, а не розыгрыш“, — улыбаясь, рассказала Сундлинг. К счастью, победитель был увлечённым лыжником и использовал выигранные деньги, чтобы принять участие в марафоне „Марчалонга“.
Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
Финская лыжница, лучшая в своей стране, лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира с огромным отрывом — её преимущество над Йонной Сундлинг составляет 148 очков. Однако чемпионат мира в Тронхейме был для неё неудачным: в спринте свободным стилем она не вышла в финал, а в финале эстафетного спринта приложила все силы, чтобы провести Финляндию на четвёртое место, но потеряла сознание сразу после финиша. „Я буквально оставила всё на трассе“, — призналась 28-летняя финнка на следующий день. У неё также есть сильная связь с Эстонией, ведь её личным тренером в клубе Вантаа является Калмер Трамм.
Джессика Диггинс (США)
Джессика Диггинс (33 года), уже обеспечившая победу в общем зачёте Кубка мира, завершает сезон на сложной ноте. В декабре её мучило воспаление ахиллова сухожилия во время Тур де Ски, на чемпионате мира она была далека от своих лучших дней, а на последнем этапе Кубка мира в Холменколене она заняла лишь шестое место. Тем не менее, в Таллинне она может соревноваться с меньшим напряжением, так как первое место в общем зачёте у неё уже в кармане. Надеемся, что Диггинс, которая выиграла прошлый этап Кубка мира в Таллинне, покинет Эстонию с положительными эмоциями. „Мне было приятно исследовать ваш город, а на вечернем спринте царила электрическая атмосфера“, — вспоминала она два года назад.
Надин Фендрих (Швейцария)
У двукратного бронзового призёра чемпионата мира в Тронхейме, 29-летнего швейцарского лыжника, остались приятные воспоминания о Таллинне, ведь два года назад он поднялся на подиум. За свою карьеру он завоевал 14 подиумов на этапах Кубка мира, включая пять побед. „В Таллинне очень классная атмосфера. Это тот тип этапа Кубка мира, который действительно стоит проводить, когда соревнуешься прямо в центре города, а тысячи людей поддерживают тебя вдоль трассы. Это абсолютно правильный способ приблизить лыжные гонки к людям“, — говорил он два года назад.
Колетта Ридзек (Германия)
В эстонском спорте имя Колетта Ридзек не нуждается в особом представлении, поскольку её брат, Йоханнес Ридзек, является двукратным олимпийским чемпионом в двоеборье и сильным конкурентом Кристьяна Ильвеса. 27-летняя Колетта однажды поднималась на пьедестал в Кубке мира, когда в прошлом году заняла второе место в спринте на свободном стиле в Лахти. Как ей удастся выступить в Таллинне?
...
Билеты можно приобрести в Piletitasku.
Расписание этапа Кубка мира на Певческом поле:
19 марта
16:30 – Квалификация (женщины)
16:50 – Квалификация (мужчины)
Церемония выбора финалов
17:45 – Концерт Smilers
19:00 – Финальные заезды
20:45 – Награждение