Уже в эту среду этап Кубка мира по лыжным гонкам в Таллинне: 10 спортсменов, за которыми стоит следить на Певческом поле

Лаури Вуоринен — одна из самых ярких звёзд финского лыжного спорта в этом сезоне. Он завоевал две медали в спринте на чемпионате мира в Тронхейме. До этого Вуоринен дважды поднимался на подиум Кубка мира: в марте 2024 года он стал вторым в классическом спринте в Фалуне, а в ноябре 2023 года — третьим в Руке. Помимо своей скорости, Вуоринен также проявляет таланты в другом деле — перед успешным сезоном он побывал на летних Олимпийских играх в Париже в качестве фотографа финской олимпийской команды.

Младший брат двухкратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга, Эвен, в 2023 году завоевал третье место на этапе Кубка мира в Таллинне, уступив только Клебо и Люкасу Шанаву. Недавнее участие Нортуга в чемпионате мира в Тронхейме завершилось на 10-м месте. 29-летний спортсмен успел проявить себя и в мире развлечений, приняв участие в норвежском телешоу „Forræder“ („Предатель“), где знаменитости выполняли различные задачи. Однако в шоу ему не удалось достичь успеха, и он занял 15-е место среди 22 участников.

Рядом с Клебо на старте — норвежская звезда спринта номер два, Эрик Валнес, олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте. Эстонская публика точно не останется равнодушной, ведь его мощный финишный рывок принес ему прозвище „Валнес Экспресс“ среди товарищей по команде. Валнес настроен на борьбу в Таллинне: в общем зачете Кубка мира по спринту он отстает от Клебо на 43 очка, и именно в эстонской столице он надеется сократить этот разрыв.

Кто, как не новоиспеченный чемпион мира из Тронхейма, Йоханнес Хёсфлот Клебо? Он завоевал исторические шесть золотых медалей на чемпионате мира в Тронхейме и обладает прочной связью с Эстонией. Помимо того, что его дедушка живет в Эстонии, Клебо одержал свою первую победу в Кубке мира именно в 2017 году в Отепя. На этапе Кубка мира в Таллинне, который состоялся два года назад, 28-летний норвежец также праздновал победу, отметив: „Я чувствовал себя как дома! Такие городские спринты очень сложные, особенно когда зрители так близко от трассы!“

Федерико Пеллегрино (Италия)

Федерико Пеллегрино, серебряный призёр спринта на чемпионате мира в Тронхейме, дважды выигрывал общий зачёт Кубка мира (в 2016 и 2021 годах). В этом сезоне он занимает шестое место в спринтерском зачёте. 34-летний Пеллегрино подтвердил, что завершит свою карьеру после домашних Олимпийских игр 2026 года, чтобы проводить больше времени с семьёй. Летом у него и его жены, итальянской лыжницы Греты Лаурен, ожидается рождение второго ребёнка.

Йонна Сундлинг (Швеция)

Шведская лыжница Йонна Сундлинг (30 лет), завоевавшая четыре медали на чемпионате мира в Тронхейме, приедет в Таллинн с намерением победить, так как в Норвегии она была непобедима на обеих спринтерских дистанциях. Однако на последнем этапе Кубка мира в Хольменколлене Сундлинг не участвовала из-за простуды, но на данный момент она планирует поехать в Эстонию.

Сундлинг также известна своим добрым сердцем. В 2024 году она участвовала в проекте шведского телевидения, в рамках которого её телефонный звонок сделал одного шведа миллионером. „Мне пришлось долго убеждать победителя, что это настоящая победа, а не розыгрыш“, — улыбаясь, рассказала Сундлинг. К счастью, победитель был увлечённым лыжником и использовал выигранные деньги, чтобы принять участие в марафоне „Марчалонга“.

Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

Финская лыжница, лучшая в своей стране, лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира с огромным отрывом — её преимущество над Йонной Сундлинг составляет 148 очков. Однако чемпионат мира в Тронхейме был для неё неудачным: в спринте свободным стилем она не вышла в финал, а в финале эстафетного спринта приложила все силы, чтобы провести Финляндию на четвёртое место, но потеряла сознание сразу после финиша. „Я буквально оставила всё на трассе“, — призналась 28-летняя финнка на следующий день. У неё также есть сильная связь с Эстонией, ведь её личным тренером в клубе Вантаа является Калмер Трамм.

Джессика Диггинс (США)