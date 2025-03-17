ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство, объясни, пожалуйста, куда идут наши налоги?

После выдворения социал-демократов из коалиции в Эстонии образовалось „новое старое правительство“, состоящее теперь из Партии реформ и Eesti 200. Едва ли от этого правительства можно ожидать чего-то действительно нового, ведь в целом мы за последние пару лет уже увидели, что коалиция, в которую входят Eesti 200 и реформисты, довольно вялая и предпочитает действия подменять словами. К тому же, политики Партии реформ стабильно находятся у власти с конца 1990-х годов. Очевидно, сюрпризов не предвидится.

Изменится лишь то, что Партии реформ больше не придется идти на уступки с учетом интересов избирателей социал-демократов. Однако и в правительстве Кристена Михала, как и до него в кабинете Каи Каллас, таких решений и без того было не так уж много. Eesti 200 и Партия реформ сейчас говорят о „правом правительстве“, которое будет принимать необходимые решения для оживления экономики и предпринимательства, а также для укрепления безопасности нашей страны. Но о том, что приоритетами станут новый экономический рост, восстановление государственных финансов и безопасность, говорилось еще два года назад, и с тех пор значительного прогресса так и не случилось.

Реальный экономический рост все еще далек от нашего потенциала, государственный бюджет по-прежнему остается дефицитным, а необходимые решения и соглашения для пополнения запасов боеприпасов в соответствии с планами НАТО до сих пор не приняты. До сих пор как правительство Михала и правительство Каллас уделяли гораздо больше внимания своему медийному имиджу, чем реальным действиям.

Эстонии хочется пожелать, чтобы она наконец-то получила правительство действий, а не правительство болтовни. Говорятся правильные вещи, теперь остается лишь подкрепить слова реальными поступками.