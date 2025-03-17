Два дня до этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Факты, которые стоит знать о лыжном празднике на Таллиннском Певческом поле

Исторический фон. История этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Эстонии началась в 1999 году в Отепя. Первые три этапа проводились там каждые два года: в 1999, 2001 и 2003 годах. Затем соревнования стали ежегодной традицией, которая продолжалась до 2012 года. После перерыва Эстония снова принимала лыжные соревнования в 2015, 2017 и 2019 годах. Новый этап в истории эстонского лыжного спорта открылся в 2023 году, когда этап Кубка мира впервые прошел на Таллиннском Певческом поле.

Техническая трасса. Это одна из самых сложных, если не самая сложная трасса в серии Кубка мира для городских спринтов. Длина одного круга — 750 метров, который нужно пройти дважды, подъем на круге — 23 метра. Старт дается от арки Певческого поля, и трасса ведет прямо в гору к памятнику Густаву Эрнесаксу, с которого спускаясь, скорость может достигать 50 км/ч. Финишная прямая перед сценой Певческого поля длиной 80 метров, и вся трасса отлично видна зрителям на протяжении всей дистанции.

Революция в смазке лыж 2.0. Смазочная революция, начавшаяся на этапе в Таллинне, продолжится. В 2023 году в истории Кубка мира произошел первый случай, когда лыжи всех спортсменов смазывались в одном помещении с использованием смазки Swix. В 2025 году будет использован парафин, который наносится аэрозольным способом и удаляется щетками или скребками (специальные утюги будут запрещены). Ручные устройства разрешены. Общая смазка значительно снижает расходы команд, которые ранее составляли до 60% бюджета. Процесс смазки включает проверку фтора, общее очищение и смазку. Спортсмены могут выбрать два комплекта лыж для соревнования, из которых для финала будет выбран один.

Инновации в производстве снега. Для этапа Кубка мира в феврале было произведено 12 045 кубометров снега за две недели работы и 338 часов труда с использованием швейцарских снегометов Bächleri Trinity Tridusa. Эти установки особенно эффективны при температуре чуть ниже нуля и высокой влажности, потребляют всего 4 кВт в час (по сравнению с обычными пушками мощностью 20 кВт) и могут производить снег при температуре до -1,5 градуса. Искусственный снег тает в три раза медленнее, чем природный.

Экологическое обслуживание трассы. Для соревнований 2025 года в Таллинн был привезен один из первых в Европе полностью электрических снегоболотоходов SNOW CAT от австрийской компании TechnoAlpini, дочерняя фирма Xelomi. Это инновационная машина, которая представляет собой новое поколение экологически чистых средств в лыжном спорте — нулевые выбросы, низкий уровень шума и высокая производительность позволяют поддерживать трассу в хорошем состоянии даже в вечерние часы, не беспокоя местных жителей.

Эстонская команда. В этапе Кубка мира примут участие такие спортсмены, как Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерлии Пуллес, Теэси Туул, Ыннела Родендау, Тейлоора Оясте, Алвар Йоханнес Алев, Мартин Химма, Кристофер Калев, Хенри Роос, Марко Кильп, Карл Себастьян Дремлюга, Ральф Кивил, Альберт Унн, Рихард Пихо, Ларс Пийрманн, Хендрик Петерсон.

Международные звезды. Лидером Кубка мира является норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, чья дедушка живет в Эстонии, и который выиграл свой первый этап Кубка мира именно в Эстонии в 2017 году. В 2023 году Клебо впервые в истории этапов Кубка мира отправил видеопривет эстонцам. В марте в Таллинн приедут лучшие лыжники мира, чтобы показать высококлассное соревнование. В Таллинн приедут более 180 спортсменов из 29 стран.

Горные лидеры организации этапа Кубка мира. Ранее председатель организационного комитета этапа Кубка мира Куннар Кару и нынешний руководитель Вахур Лееметс оба покорили высоты, превышающие 7000 метров. Кару стал первым эстонцем, покорившим вершину Барунтсе, и седьмым эстонцем, поднявшимся на Эверест. Вахур Лееметс испытал себя в Азии, на пике Ленин, наивысшая точка Заалайского хребта. Эти экстремальные достижения, безусловно, дали им навыки и хладнокровие, необходимые для организации такого мероприятия.

Лучший вид и телемост. Певческое поле — идеальное место для проведения лыжных соревнований. Для зрителей вся трасса от начала до конца видна отлично, и такого непосредственного впечатления не предлагает ни одно другое соревнование Кубка мира. Организаторы готовы разместить до 6000 зрителей на склонах и ступенях Певческого поля. Также можно будет следить за событием через прямую трансляцию на ERR, а также через Eurosport, где трансляция охватит миллионы поклонников лыжных гонок по всему миру.

Фестивальная атмосфера с Smilers. Перед финалами этапа на Певческом поле выступит группа Smilers, которая добавит настоящее концертное настроение к лыжным гонкам. Хендрик Сэл-Саллер заявил, что зимние условия не пугают группу: „Пара градусов ниже нуля — это обычная погода для Иванова дня, нас это не пугает.“ Он также призвал зрителей приехать на соревнования: „Увидеть все своими глазами всегда намного лучше, чем по телевизору или компьютеру.“

Призовые деньги. В индивидуальных соревнованиях Кубка мира FIS награждает 20 лучших спортсменов. Победитель спринта в Таллинне получит 15 000 швейцарских франков, серебряный призер — 10 000 франков, а бронзовый — 5000 франков. Общая сумма призовых — 110 000 швейцарских франков (по 55 000 для женщин и мужчин), при этом призовые для мужчин и женщин равны.