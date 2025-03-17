Нарвская команда совершила невероятный камбэк, сравняв счёт в полуфинальной серии чемпионата Эстонии по хоккею

В чемпионате Эстонии по хоккею среди мужских команд клубы из Кохтла-Ярве — „Эверест“ и „Виру Спутник“ — были всего в шаге от выхода в финал, одержав по две уверенные победы в своих полуфинальных сериях.

„Эверест“ не оставил шансов тартускому „Вялк 494“, разгромив соперника в Тарту с разницей в две и пять шайб (3:1 и 6:1). В то же время „Виру Спутник“ в родных стенах в напряжённой борьбе одолел нарвский „Паэмурру“ со счётом 7:6 и 5:3.

Серии, в которых обе команды из Кохтла-Ярве вели со счётом 2:0, казались предвестниками финала. Однако соперники проявили истинный характер. Тартусцы вырвали две победы на выезде (5:4 и 4:3), переведя серию в Тарту, а нарвские хоккеисты, поддержанные болельщиками на домашних матчах, одержали две более уверенные победы (5:2 и 4:2).

Теперь всё решится в субботу, 22 марта, когда состоятся ключевые поединки в Кохтла-Ярве и Тарту, в которых станут известны финалисты чемпионата Эстонии по хоккею.

Действующим чемпионом Эстонии по хоккею является клуб „Паэмурру“. В последний раз команда из Кохтла-Ярве становилась чемпионом в сезоне 2009/2010, когда титул завоевал „Виру Спутник“. Тартуский клуб „Вялк 494“ становился чемпионом 10 раз, последний из которых — в сезоне 2021/2022. Нарвская команда, после обретения Эстонией независимости, также выигрывала чемпионат 10 раз.

Чемпион Эстонии автоматически получает путёвку в Континентальный кубок, и в этом сезоне честь страны защищал нарвский „Паэмурру“. В первом туре нарвитяне, к сожалению, уступили испанской „Хаке“ с результатом 1:5, однако во втором туре уверенно победили исландский „Рейкъявик“ со счётом 8:4. В третьем матче „Паэмурру“ не удалось одолеть литовскую „Энергию“, которая, выиграв 6:3, набрала максимальные 9 очков и заслуженно вышла в следующий этап турнира.

В регулярном чемпионате победу одержал клуб „Вялк 494“, набравший 31 очко в 20 матчах. Второе место занял „Виру Спутник“ с 28 очками, а на третьей позиции оказался „Паэмурру“ с 26 очками. Клуб „Эверест“, занявший 4-е место, завершил сезон с 22 очками. „Пантер/Торнадо“ финишировали пятыми с 17 очками, а на последнем, 6-м месте, оказались „Вайперс“ с двумя очками после 20 игр.

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