17.03.2025, 10:15
ВИДЕО | 18-летний Руслан Митяев завоевал пояс WBC, одержав победу техническим нокаутом
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 15 марта, на бойцовском гала-вечере The League VIII в ледовом холле „Тондираба“ эстонские спортсмены порадовали местных зрителей – оба разыгрываемых чемпионских пояса WBC остались в Эстонии. В главном поединке вечера 18-летний Руслан Митяев завоевал международный титул WBC по тайскому боксу, одержав победу техническим нокаутом в четвертом раунде.
18-летний эстонский боец Руслан Митяев одержал впечатляющую победу в титульном поединке WBC Муай Тай в категории до 76,2 кг, уверенно разобравшись с чехом Доменико Насветтером. Уже после третьего раунда исход боя был практически решён: Митяев дважды отправил соперника на настил ринга ударами по печени, заставив рефери отсчитывать нокдауны.
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