ВИДЕО | 18-летний Руслан Митяев завоевал пояс WBC, одержав победу техническим нокаутом

18-летний эстонский боец Руслан Митяев одержал впечатляющую победу в титульном поединке WBC Муай Тай в категории до 76,2 кг, уверенно разобравшись с чехом Доменико Насветтером. Уже после третьего раунда исход боя был практически решён: Митяев дважды отправил соперника на настил ринга ударами по печени, заставив рефери отсчитывать нокдауны.