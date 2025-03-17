17.03.2025, 14:36
По оценкам разведки, Россия может напасть на Европу уже через два года. Эстонии для подготовки нужно аж семь лет(1)
Разработка нового коалиционного договора и смягчение бюджетных правил в Евросоюзе дают возможность быстрее увеличить расходы на оборону и запасы боеприпасов.
Чуть больше месяца назад, 9 февраля, датская военная разведка совершила нечто крайне необычное. Они опубликовали документ под названием „Обновленная оценка российской угрозы Датскому государству“. Как это присуще военным, в документе не было ни одного лишнего слова, а самые важные моменты обобщили в трех пунктах.
Датская военная разведка подсчитала, что Россия может:
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