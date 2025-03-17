Новости Эстонии
17.03.2025, 14:36

По оценкам разведки, Россия может напасть на Европу уже через два года. Эстонии для подготовки нужно аж семь лет

 (1)

Разработка нового коалиционного договора и смягчение бюджетных правил в Евросоюзе дают возможность быстрее увеличить расходы на оборону и запасы боеприпасов.

Чуть больше месяца назад, 9 февраля, датская военная разведка совершила нечто крайне необычное. Они опубликовали документ под названием „Обновленная оценка российской угрозы Датскому государству“. Как это присуще военным, в документе не было ни одного лишнего слова, а самые важные моменты обобщили в трех пунктах.

Датская военная разведка подсчитала, что Россия может:

  • примерно через полгода развязать локальную войну с одним из своих приграничных государств;

  • примерно через два года создать угрозу одной или нескольким странам НАТО и развязать региональную войну против нескольких стран в регионе Балтийского моря;

  • развязать полномасштабную войну на европейском континенте примерно через пять лет, если США не вмешаются.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии