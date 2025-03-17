Новости Эстонии
17.03.2025, 12:36

Эстония может начать сдавать в аренду места в тюрьмах. Министр рассказала, каких заключенных планируют принимать

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Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста
Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Правительство дало добро на начало дебатов относительно сдачи в аренду тюремных мест. Теперь начинаются официальные переговоры с государствами, должно быть получено одобрение Рийгикогу. Министр рассказала, каких заключенных ждет Эстония, а каких не примет.

Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста пояснила Delfi, что официальные переговоры будут проходить с каждой страной отдельно. „Мы говорим о тюрьме как о выполнении государственной функции, и действительно, по нашей оценке, если переговоры между двумя странами достигнут точки, когда это решение будет выгодно обеим странам, тогда имеет смысл заключить соглашение“, — сказала она.

Цель — внести этот вопрос в Рийгикогу до летних каникул парламента. По словам министра, если все пойдет по плану, первые заключенные прибудут в Эстонию примерно во втором квартале следующего года. До сих пор речь шла об аренде тюремных мест в Тартуской тюрьме.

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