17.03.2025, 12:36
Эстония может начать сдавать в аренду места в тюрьмах. Министр рассказала, каких заключенных планируют принимать(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Правительство дало добро на начало дебатов относительно сдачи в аренду тюремных мест. Теперь начинаются официальные переговоры с государствами, должно быть получено одобрение Рийгикогу. Министр рассказала, каких заключенных ждет Эстония, а каких не примет.
Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста пояснила Delfi, что официальные переговоры будут проходить с каждой страной отдельно. „Мы говорим о тюрьме как о выполнении государственной функции, и действительно, по нашей оценке, если переговоры между двумя странами достигнут точки, когда это решение будет выгодно обеим странам, тогда имеет смысл заключить соглашение“, — сказала она.
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