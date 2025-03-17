Эстония может начать сдавать в аренду места в тюрьмах. Министр рассказала, каких заключенных планируют принимать

Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста пояснила Delfi, что официальные переговоры будут проходить с каждой страной отдельно. „Мы говорим о тюрьме как о выполнении государственной функции, и действительно, по нашей оценке, если переговоры между двумя странами достигнут точки, когда это решение будет выгодно обеим странам, тогда имеет смысл заключить соглашение“, — сказала она.