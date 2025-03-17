Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник

„Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы“, — сказал Трамп, обращаясь к журналистам на борту самолета Air Force One.

„Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы“, — добавил Трамп.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил 16 марта, что телефонный разговор Трампа и Путина может пройти в ближайшие дни. Уиткофф говорил, что ожидает „действительно хорошую и позитивную дискуссию“.

США предложили ввести 30-дневный режим прекращения огня на всей линии фронта. Представители Украины в ходе переговоров с США поддержали это предложение. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле стремятся к долгосрочному мирному урегулированию, а „шаги, которые имитируют мирные действия, никому не нужны“. По словам Ушакова, Россия воспринимает временное прекращение огня „как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена“.

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