Эстонский смешанный дуэт по керлингу завоевал бронзовые медали на ЧМ и гарантировал себе участие в Паралимпийских играх

В матче за третье место Кятлин Рийдебах и Айн Виллау обыграли сборную Южной Кореи со счётом 9:5. В финале Япония оказалась сильнее Шотландии – 11:2.

„Мы потрясены и не можем подобрать слов! Мы приехали на чемпионат мира с большими надеждами, но в то же время понимали, что шансы не так уж велики, ведь здесь собрались многие сильные команды, каждая из которых могла бы завоевать медали. Мы невероятно счастливы!“ – сказала Рийдебах в пресс-релизе.

Она выразила надежду, что бронзовая медаль чемпионата мира привлечёт новых людей в ледовый холл. „Я надеюсь, что это вдохновит больше людей прийти и играть, ведь на данный момент нас всего трое. Поэтому надеюсь, что наш успех станет для них стимулом!“ – добавила спортсменка.

Рийдебах также не скрывала радости по поводу попадания на зимние Паралимпийские игры в Италию. „Для Эстонии это был единственный шанс попасть на Паралимпиаду, ведь в других видах спорта у нас нет представителей. Это так важно! Мы сделали это! Если честно, это казалось почти невозможной задачей“, – отметила она.

Эстонскую команду тренировал Александр Андре, а ассистентом выступал Сандер Киротар.

„Весь турнир был словно американские горки: мы обыгрывали бывших чемпионов мира, но затем проигрывали аутсайдерам группы, потом побеждали лидера группы A, а затем уступили Японии. Я горжусь тем, что команда смогла справиться с мощным психологическим давлением и собралась к решающему матчу“, – поделился впечатлениями главный тренер Андре.

„Техническое мастерство, самообладание и дисциплина команды были на высочайшем уровне, но нельзя останавливаться на достигнутом. Есть много аспектов, которые необходимо улучшить, и предстоит ещё большая работа“, – добавил он.

Впервые на чемпионате мира среди смешанных пар Кятлин Рийдебах и Айн Виллау выступали вместе. В предыдущие два года партнёром Рийдебах был Майт Мятас, а в 2022 году на турнире играли Мятас и Сигна Фалькенберг.

XIV Зимние Паралимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Зимние Олимпийские игры 2026 планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

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