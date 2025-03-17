Бывший чемпион мира по велоспорту из Латвии арестован в аэропорту Италии

52-летний Роман Вайнштейн был арестован 10 марта в международном аэропорту Бергамо – Орио-аль-Серио - после прибытия рейсом из Риги. Бывший спортсмен должен провести в тюрьме четыре месяца за невыполнение обязательств по содержанию семьи. После задержания он был доставлен в тюрьму Бергамо.

В 2000 году Вайнштейн стал чемпионом мира в групповой гонке на шоссе на дистанции 265,5 км. Вайнштейн является первым и единственным чемпионом мира из Латвии в велошоссейных гонках. Также он побеждал на этапе „Джиро д’Италия“ и выигрывал в гонках „Париж-Брюссель“, Grand Prix Larciano“ и „Cecchi Gori“, был третьим на „Туре Фландрии“ и в престижной однодневке „Париж-Рубе“.

Роман Вайнштейн завершил свою профессиональную спортивную карьеру в 2004 году в возрасте 31 года. Затем он занимался бизнесом, а в 2016 году стал главным тренером команды Латвии по велоспорту, но пробыл в этой должности лишь пять месяцев.

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