16.03.2025, 20:45
Партия реформ и Eesti 200 согласовали базовый договор: о налогах, безопасности и сокращении чрезмерной бюрократии
Однако конкретные шаги станут известны к маю.
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу начались коалиционные переговоры между партией Eesti 200 и Партией реформ. Сегодня на переговорах планировалось завершить работу над базовым документом коалиционного соглашения. Член делегации, министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200), раскрыл Delfi содержание базового договора и сказал, что он состоит из трех компонентов: налоги, безопасность и сокращение чрезмерного регулирования.