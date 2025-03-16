Новости Эстонии
16.03.2025, 20:45

Партия реформ и Eesti 200 согласовали базовый договор: о налогах, безопасности и сокращении чрезмерной бюрократии

 
Однако конкретные шаги станут известны к маю.
Коалиционные переговоры. 15.03.2025
Коалиционные переговоры. 15.03.2025
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В субботу начались коалиционные переговоры между партией Eesti 200 и Партией реформ. Сегодня на переговорах планировалось завершить работу над базовым документом коалиционного соглашения. Член делегации, министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200), раскрыл Delfi содержание базового договора и сказал, что он состоит из трех компонентов: налоги, безопасность и сокращение чрезмерного регулирования.

„Мы сейчас активно продвигаемся с этим базовым договором“, - сказал Цахкна сегодня журналистам. По его словам, базовый договор - это, прежде всего, основа для реализации первых крупных основательных шагов, чтобы, например, внести ясность в вопросы налогообложения.

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