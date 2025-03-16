Партия реформ и Eesti 200 согласовали базовый договор: о налогах, безопасности и сокращении чрезмерной бюрократии

В субботу начались коалиционные переговоры между партией Eesti 200 и Партией реформ. Сегодня на переговорах планировалось завершить работу над базовым документом коалиционного соглашения. Член делегации, министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200), раскрыл Delfi содержание базового договора и сказал, что он состоит из трех компонентов: налоги, безопасность и сокращение чрезмерного регулирования.