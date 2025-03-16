Новости Эстонии
16.03.2025, 18:39

Министр иностранных дел о заявлении Кусти Сальма: когда звучат такие серьезные обвинения, на них нужно четко отвечать

 
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Маргус Цахкна
Маргус Цахкна
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) сказал Delfi, что от министра обороны во вторник ждут четких ответов на обвинения, высказанные бывшим канцлером Министерства обороны, а ныне исполнительным директором предприятия в сфере оборонных технологий Frankenburg Technologies Кусти Сальмом в соцсетях. По словам Цахкна, государство и Министерство обороны должны быть в состоянии обеспечить обороноспособность и публично все объяснить.

Цахкна сказал, что Кусти Сальм выдвинул очень серьезные и основательные обвинения в ситуации, когда от государства ожидают безотлагательного повышения обороноспособности. По словам Цахкна, обвинения серьезны еще и потому, что полгода назад было принято решение выделить Министерству обороны очень большую дополнительную сумму денег.

„Во-вторых, сейчас мы все еще говорим о том, чтобы срочно увеличить наши расходы еще на пять процентов. Одно дело - говорить об этих процентах ВВП, и эстонское общество же поддерживает выделение дополнительных денег, но эти средства даются очень дорогой ценой. Все платят больше: экономика платит больше, люди платят больше. Сейчас нам нужны очень четкие ответы на эти вопросы, на эти обвинения“, - сказал министр иностранных дел.

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