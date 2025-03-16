Министр иностранных дел о заявлении Кусти Сальма: когда звучат такие серьезные обвинения, на них нужно четко отвечать
Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) сказал Delfi, что от министра обороны во вторник ждут четких ответов на обвинения, высказанные бывшим канцлером Министерства обороны, а ныне исполнительным директором предприятия в сфере оборонных технологий Frankenburg Technologies Кусти Сальмом в соцсетях. По словам Цахкна, государство и Министерство обороны должны быть в состоянии обеспечить обороноспособность и публично все объяснить.
Цахкна сказал, что Кусти Сальм выдвинул очень серьезные и основательные обвинения в ситуации, когда от государства ожидают безотлагательного повышения обороноспособности. По словам Цахкна, обвинения серьезны еще и потому, что полгода назад было принято решение выделить Министерству обороны очень большую дополнительную сумму денег.