ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1117-й день) | СМИ: в Украину может поехать более 10 000 миротворцев

Генштаб ВСУ подтвердил уход украинских войск из Суджи

Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 марта косвенно подтвердил, что украинские войска больше не контролируют Суджу в Курской области. Минобороны РФ заявило о взятии города еще 13 марта, а анализ видеозаписей показал, что ВСУ покинули его 12 марта. Украинские войска также оставили большую часть плацдарма в Курской области, понеся потери, но об окружении речи не идет. Под их контролем остается только погранпереход „Суджа“, однако его снабжение затруднено из-за атак дронов и контроля дороги российскими силами. Владимир Зеленский заявил, что цель операции достигнута — оттянуть войска РФ с покровского, харьковского и сумского направлений.

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ. Новым начальником назначен генерал Гнатов

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ: вместо Анатолия Баргилевича назначен Андрей Гнатов. Ранее Гнатов был замначальника Генштаба, командовал обороной Николаева, участвовал в освобождении Херсонщины и руководил боями за Бахмут.

Times: численность миротворческих сил в Украине может составить более 10 тыс человек

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил создать западные миротворческие силы для Украины численностью более 10 000 человек, пишет Times. По данным издания, план поддержали многие страны, но основную часть войск могут предоставить Великобритания и Франция. Около 35 государств согласились помочь оружием, логистикой и разведкой. Стармер заявил, что проект перешел в „оперативную фазу“.

Уиткофф: разговор Трампа с Путиным может состояться на предстоящей неделе

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в эфире CNN, что ожидает разговор президента США с Владимиром Путиным „на этой неделе“. Он назвал предстоящий диалог „хорошим и позитивным“. По его словам, США пытаются сократить разногласия между сторонами. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что встречу можно организовать быстро при необходимости.