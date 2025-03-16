Карта Генштаба ВСУ: украинские войска оставили Суджу

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 16 марта, опубликовал в социальных сетях карту операции в Курской области, на которой город Суджа обозначен как не находящийся под контролем Украины. Согласно данным карты, украинские войска находятся за пределами города. При этом в текстовой части сводки Генштаба о происходящем в зоне боевых действий город не упоминается. Двумя днями ранее агентство „Укринформ“ со ссылкой на источники сообщало, что ВСУ создают буферную зону к югу от Суджи.

В свою очередь официальные лица РФ заявили, что из районов, отвоеванных у ВСУ в Курской области, эвакуирован 371 мирный житель. „Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов был перемещен 371 человек, в том числе 14 детей“, - сообщил 16 марта в соцсетях временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн. По его словам, 220 из них направлены в пункты временного размещения в Курской области, остальные живут у родственников.

Кроме того, Минобороны России в тот же день опубликовало кадры, на которых видно, как из Суджи и Казачьей Локни, ранее удерживаемых Украиной, на небольших микроавтобусах вывозят в основном пожилых людей в сопровождении российских солдат.

Минобороны РФ заявило о взятии Суджи три дня назад

Населенные пункты Суджа, Меловой и Подол Курской области России взяты под контроль российскими „подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий, говорилось в сообщении в министерства обороны РФ 13 марта.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что „операция по вытеснению“ украинских войск из Курской области вступила „в завершающую фазу“. Накануне вечером один из командных пунктов региона впервые посетил российский президент Владимир Путин, облаченный в камуфляжную форму. „Он поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в регионе и обеспечить зону безопасности“, - пишет агентство ТАСС.

Город Суджа расположен на юго-западе Курской области, в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной в Сумской области. По заявлению российских военных, им удалось отвоевать территорию площадью не менее 1300 квадратных километров из 1100 кв. км, занятых ВСУ в ходе наступательных действий с 6 августа 2024 года.

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