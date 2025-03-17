Eurostat: люди в Эстонии живут дольше, чем в Латвии и Литве

Среди европейских регионов самые высокие показатели были зафиксированы в испанском автономном сообществе Мадрид (86,1), итальянской провинции Тренто и на финских Аландских островах (по 85,1), самый низкий — на северо-западе Болгарии (73,9). Об этом пишет литовский портал Delfi.

По данным Eurostat, в Латвии средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 75,6 года, в Эстонии — 79,1 года. Территория Литвы в рамках исследования поделена на Вильнюсский уезд и остальную часть страны, там этот показатель равняется 78,4 и 77,3 года соответственно.

В 2023 году средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин в ЕС вернулась к доковидному уровню (84 года), мужчин — выросла с 78,5 до 78,7 года.

Наибольший гендерный разрыв по этому показателю зафиксирован в странах Балтии: так, жительница Латвии в среднем проживет на 10,1 года больше, чем ее соотечественник мужского пола. Чуть меньше разница в Литве (9 лет) и в Эстонии (8,8 года).

Ближе всего средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в Нидерландах (разница в 3 года), а также Швеции и Люксембурге (3,3 года).

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