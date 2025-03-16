В понедельник электричество на бирже подорожает в четыре раза по сравнению с воскресеньем

Среднесуточная стоимость электроэнергии в Эстонии 17 марта составит 8,24 цента за киловатт-час. Это почти в четыре раза больше, чем в воскресенье, когда цена опустилась до 2,21 цента.

По сравнению с субботой, когда электричество стоило 6,41 цента, цена выросла на 25%.

В Латвии и Литве киловатт-час будет стоить 8,38 цента, а в Финляндии – 6,49 цента. Среднесуточный тариф на бирже Nord Pool на уходящей неделе составлял 11,17 цента. К этим ценам для потребителей добавляются налоги и сборы. Колебания стоимости электроэнергии зависят от рыночных факторов и спроса.

Несколько договоров на электричество на один адрес

К лету следующего года Эстония должна принять новую директиву Европейского союза, согласно которой потребители при желании смогут заключать несколько договоров на поставку электроэнергии одновременно. Договор может быть заключен также с разными продавцами, например, один договор может быть заключен по фиксированной цене, а другой — по биржевой.

Поправки к Закону о рынке электроэнергии, инициированные Министерством климата, предоставят потребителям большую гибкость и лучшую защиту на рынке электроэнергии. Смысл новой директивы Европейского союза о рынке электроэнергии заключается в том, чтобы предоставить потребителям больше возможностей на рынке и одновременно обеспечить их защиту.

Планировка атомной электростанции

„Вместе с тем мы будем двигаться вперед в атомной энергетике. В ближайшие месяцы мы ждем предложений о начале специальной планировки атомной электростанции“, — отметил Михал в ходе недавней пресс-конференции.