Неожиданно: в торговых сетях большая упаковка булки стоит дешевле, чем маленькая
Две крупные торговые сети придерживаются неожиданной стратегии в отношении одного из самых популярных в Эстонии хлебобулочных изделий: 320-граммовая булка Perenaise стоит дороже 500-граммовой. Читатель Ärileht спрашивает, чем обоснована более высокая цена на булку меньшего веса?
Особенно велика разница в цене между маленькой и большой упаковкой булки в магазине Prisma. Большая булка Perenaise стоит там 69 центов, а маленькая - 95 центов. Каймо Нийтару, директор по ассортименту и закупкам Prisma, говорит, что более низкая цена на большую упаковку Perenaise регулируется рынком. Благодаря хорошей цене в настоящее время эту булку покупает больше людей. Цена за единицу отслеживается среди конкурентов, и для этого конкретного продукта, по словам представителя Prisma, в магазине предлагается лучшая цена за единицу товара. Тем, для кого 500 граммов - слишком много, Нийтару предлагает покупать аналог дешевле, чем маленькая булка Perenaise. „Для тех, кто не хочет тратить слишком много, мы рекомендуем приобретать маленькую булку Hea от Eesti Pagar весом 300 граммов, которая стоит 42 цента“, - говорит Нийтару.
В магазине Selver тоже заметна разница в цене между маленькой и большой булкой Perenaise. Большая упаковка стоит 89 центов, маленькая - 95 центов. По словам Марианн Ярвела, руководителя отдела коммуникаций компании, 500-граммовая булка Perenaise - один из основных товаров Selver с хорошей стабильной ценой. У Selver около 750 таких продуктов. В список добавляются продукты, которые пользуются популярностью у покупателей и часто попадают в потребительскую корзину. По словам Ярвела, продукты с неизменно хорошей ценой составляют около 12% потребительской корзины. И предпочтение люди отдают именно большим упаковкам булки Perenaise.