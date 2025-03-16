Неожиданно: в торговых сетях большая упаковка булки стоит дешевле, чем маленькая

Особенно велика разница в цене между маленькой и большой упаковкой булки в магазине Prisma. Большая булка Perenaise стоит там 69 центов, а маленькая - 95 центов. Каймо Нийтару, директор по ассортименту и закупкам Prisma, говорит, что более низкая цена на большую упаковку Perenaise регулируется рынком. Благодаря хорошей цене в настоящее время эту булку покупает больше людей. Цена за единицу отслеживается среди конкурентов, и для этого конкретного продукта, по словам представителя Prisma, в магазине предлагается лучшая цена за единицу товара. Тем, для кого 500 граммов - слишком много, Нийтару предлагает покупать аналог дешевле, чем маленькая булка Perenaise. „Для тех, кто не хочет тратить слишком много, мы рекомендуем приобретать маленькую булку Hea от Eesti Pagar весом 300 граммов, которая стоит 42 цента“, - говорит Нийтару.