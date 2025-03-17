Техно
17.03.2025, 10:31

Эстонская IT-компания тестирует ИИ, который составляет медзаключение на основе беседы врача и пациента

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: pixabay

Эстонская IT-компания AS Medisoft разрабатывает технологию на основе крупных языковых моделей, которая позволит автоматически записывать и документировать беседы между пациентом и врачом во время визита к семейному врачу. Об этом пишут „Деловые ведомости“.

Тартуский университет и Центр AIRE проводят проект по сокращению времени, затрачиваемого семейными врачами на составление отчетов. Искусственный интеллект будет анализировать аудиозаписи приемов и автоматически формировать медицинские заключения.

Надежность таких отчетов проверят, сравнив их с записями, сделанными врачами вручную. Если эксперимент окажется успешным, компания Medisoft сможет усовершенствовать технологию и внедрить ее в медицинскую практику. Medisoft, основанная в 1992 году, разрабатывает программное обеспечение для здравоохранения и социальных служб.

Читайте подробнее на dv.ee.

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