Эстонская IT-компания тестирует ИИ, который составляет медзаключение на основе беседы врача и пациента
Эстонская IT-компания AS Medisoft разрабатывает технологию на основе крупных языковых моделей, которая позволит автоматически записывать и документировать беседы между пациентом и врачом во время визита к семейному врачу. Об этом пишут „Деловые ведомости“.
Тартуский университет и Центр AIRE проводят проект по сокращению времени, затрачиваемого семейными врачами на составление отчетов. Искусственный интеллект будет анализировать аудиозаписи приемов и автоматически формировать медицинские заключения.
Надежность таких отчетов проверят, сравнив их с записями, сделанными врачами вручную. Если эксперимент окажется успешным, компания Medisoft сможет усовершенствовать технологию и внедрить ее в медицинскую практику. Medisoft, основанная в 1992 году, разрабатывает программное обеспечение для здравоохранения и социальных служб.
Читайте подробнее на dv.ee.