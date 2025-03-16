В 2024 году в Эстонии зафиксировано рекордно низкое число жертв при пожарах
В прошлом году в Эстонии при пожарах погибло 34 человека — рекордно низкий показатель за всю историю, по данным Спасательного департамента. Кроме того, этой зимой было зафиксировано меньше пожаров, что связано с нехарактерно теплой погодой для зимнего периода. В 2024 году в Эстонии было зафиксировано рекордно низкое число жертв при пожарах — 34 человека, что на одну смерть меньше, чем в 2023 году. Об этом пишет RusERR.
Эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет связывает снижение числа пожаров и жертв с улучшением профилактики и увеличением использования дымовых датчиков.
По ее словам, в прошлом, когда профилактика проводилась менее систематически, число жертв ежегодно составляло несколько сотен человек. В настоящее время большинство жилых помещений оснащены дымовыми датчиками, и доля домов без них снизилась с 25% до 22%.
Таавет также отметила, что за прошлый год количество пожаров в жилых домах сократилось с 480 до 420. Зимний сезон 2024-2025 годов показал также снижение числа пожаров, связанных с отоплением, до 37 случаев, по сравнению с 61 пожаром в предыдущем сезоне. Она добавила, что эта тенденция продолжает стабильно сохраняться.
Около 4000 владельцев и пользователей зданий с повышенным риском пожара должны раз в год представлять Спасательному департаменту отчет по пожарной безопасности.
„Отчет по самоконтролю помогает навести порядок и получить представление о состоянии пожарной безопасности в здании, а также о том, как решать возможные проблемы. Самоконтроль — это вспомогательный инструмент для владельца здания, который несет ответственность за выполнение требований пожарной безопасности. При необходимости можно привлечь квалифицированного специалиста по пожарной безопасности, обладающего знаниями в этой области, который проведет осмотр здания“, — объяснил эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейкки Раяло.
Чаще всего недостатки связаны с тем, что системы пожарной безопасности (например, эвакуационное освещение или автоматическая пожарная сигнализация) не обслуживаются или обнаруживается, что в прошлом году не было проведено обязательное учение по действиям при пожаре.
Обязанность подачи отчета по пожарной безопасности распространяется примерно на 4000 объектов, включая детские сады, школы, гостиницы, лечебные и социальные учреждения, торговые центры, высотные здания, предприятия с повышенной опасностью и риском крупных аварий, а также организации, оказывающие жизненно важные услуги.
Отчет необходимо подать через портал безопасности Спасательного департамента не позднее 31 марта. На данный момент его представили 15% обязанных лиц. В конце февраля Спасательный департамент отправил напоминания владельцам и пользователям зданий.
В 2024 году в нежилых зданиях, находящихся в эксплуатации, произошло 171 пожар, из них 74 — в зданиях, обязанных представлять отчет по самоконтролю.
Более подробную информацию о подаче отчета по пожарной безопасности можно найти на сайте Спасательного департамента: https://www.rescue.ee/et/tuleohutuse-enesekontroll