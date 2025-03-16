В 2024 году в Эстонии зафиксировано рекордно низкое число жертв при пожарах

Эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет связывает снижение числа пожаров и жертв с улучшением профилактики и увеличением использования дымовых датчиков.

По ее словам, в прошлом, когда профилактика проводилась менее систематически, число жертв ежегодно составляло несколько сотен человек. В настоящее время большинство жилых помещений оснащены дымовыми датчиками, и доля домов без них снизилась с 25% до 22%.

Таавет также отметила, что за прошлый год количество пожаров в жилых домах сократилось с 480 до 420. Зимний сезон 2024-2025 годов показал также снижение числа пожаров, связанных с отоплением, до 37 случаев, по сравнению с 61 пожаром в предыдущем сезоне. Она добавила, что эта тенденция продолжает стабильно сохраняться.

Около 4000 владельцев и пользователей зданий с повышенным риском пожара должны раз в год представлять Спасательному департаменту отчет по пожарной безопасности.

„Отчет по самоконтролю помогает навести порядок и получить представление о состоянии пожарной безопасности в здании, а также о том, как решать возможные проблемы. Самоконтроль — это вспомогательный инструмент для владельца здания, который несет ответственность за выполнение требований пожарной безопасности. При необходимости можно привлечь квалифицированного специалиста по пожарной безопасности, обладающего знаниями в этой области, который проведет осмотр здания“, — объяснил эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейкки Раяло.

Чаще всего недостатки связаны с тем, что системы пожарной безопасности (например, эвакуационное освещение или автоматическая пожарная сигнализация) не обслуживаются или обнаруживается, что в прошлом году не было проведено обязательное учение по действиям при пожаре.