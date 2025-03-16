СЕГОДНЯ на DELFI TV | Пярнуский волейбольный клуб и „Выру Баррус“ WBC начинают жаркую полуфинальную серию чемпионата Эстонии

Прошлый год принес бронзу для команды из Пярну и серебро для „Выру Баррус“ в чемпионате Эстонии. В этом сезоне обе команды вошли в тройку лучших в Балтийской волейбольной лиге, где пярнусцы неожиданно завоевали серебро, а „Выру Баррус“ — бронзу. В полуфинале они встретились, и пярнусцы выиграли сначала дома 3:1, а затем на выезде 3:0.