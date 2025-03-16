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16.03.2025, 15:18

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Пярнуский волейбольный клуб и „Выру Баррус“ начинают жаркую полуфинальную серию чемпионата Эстонии

 
„Пярну“ vs „Выру Баррус“ 25:27; 18:25; 25:21
„Пярну“
„Пярну“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня клуб „Пярну“ в первом матче полуфинальной серии чемпионата Эстонии по волейболу примет „Выру Баррус“ на своей площадке. Матч начнется в 17:00, и подписчики Delfi смогут следить за ним в прямом эфире.

Прошлый год принес бронзу для команды из Пярну и серебро для „Выру Баррус“ в чемпионате Эстонии. В этом сезоне обе команды вошли в тройку лучших в Балтийской волейбольной лиге, где пярнусцы неожиданно завоевали серебро, а „Выру Баррус“ — бронзу. В полуфинале они встретились, и пярнусцы выиграли сначала дома 3:1, а затем на выезде 3:0.

Капитан „Пярну“ Андрус Раадик отметил, что соперники хорошо знакомы, и игроки знают, за кем нужно особенно внимательно следить. „Мы готовы к серии. За Ренато (нападающий „Выру Баррус“ Ренато Сантос) нужно следить, чтобы он не набрал большой разгон. Второй игрок — Альберт Хурт, его не стоит разогревать“, — заявил Раадик.

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