17.03.2025, 11:15
Члены Рийгикогу не могут вспомнить, кому они дарят подарки, купленные в счет депутатских компенсаций(6)
В разговоре с депутатами парламента выяснилось, что ценный или каким-то образом симпатичный политику избиратель может получить от него дорогой подарок, который будет оплачен за счет компенсации депутатских расходов.
Как и многие люди, работающие в частном секторе, члены Рийгикогу могут получать компенсацию за свои расходы, связанные с работой, - командировки, канцелярские принадлежности, дорожные расходы и многое другое. Часть работы депутата - это встречи с избирателями, на которые большинство политиков ходят не с пустыми руками. Однако им не приходится самим оплачивать подарки - все расходы по запросу покрывает канцелярия Рийгикогу.
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