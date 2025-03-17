Члены Рийгикогу не могут вспомнить, кому они дарят подарки, купленные в счет депутатских компенсаций

Как и многие люди, работающие в частном секторе, члены Рийгикогу могут получать компенсацию за свои расходы, связанные с работой, - командировки, канцелярские принадлежности, дорожные расходы и многое другое. Часть работы депутата - это встречи с избирателями, на которые большинство политиков ходят не с пустыми руками. Однако им не приходится самим оплачивать подарки - все расходы по запросу покрывает канцелярия Рийгикогу.

В качестве „сувенира“ можно взять с собой, например, ручки стоимостью меньше одного евро, баночки с медом за четыре евро, кружки за пять евро и блокноты за десять. Если хочется потратить больше, можно даже подарить своему избирателю часы за 284 евро. В прошлом году, например, такой возможностью воспользовались Тимо Суслов (Партия реформ) и Алексей Евграфов (Центристская партия).