„Голос Америки“ прекратил вещание после указа Трампа. Более 1300 сотрудников отправлены в бессрочные отпуска

„Впервые за 83 года легендарный „Голос Америки“ замолчал“, - констатировал факт остановки вещания СМИ его директор Майкл Абрамовиц на своей странице в Facebook в ночь на воскресенье, 16 марта. Вместе с ним более 1300 сотрудников „Голоса Америки“ (VOA) - „журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала“ - были отправлены в бессрочные отпуска. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентстве по глобальным медиа (USAGM), курировавшим работу пяти крупных американских медиакорпораций.

По словам Абрамовица, менеджмент VOA успел добиться прогресса в реформировании радиостанции, однако из-за действий новой администрации США она больше не может „выполнять свою жизненно важную миссию“, когда „противники Америки, такие как Иран, Китай и Россия, тратят миллиарды долларов на создание ложных нарративов, чтобы дискредитировать Соединенные Штаты“.

„Реформы“ Маска привели к массовым увольнениям и закрытиям ведомств

Трамп после вступления в должность президента США создал Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавил основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск. За неполные два месяца работы этого органа в рамках проводимой „реформы“ были уволены десятки тысяч сотрудников различных федеральных ведомств. Среди прочего Маск предлагал ликвидировать „Голос Америки“ и „Радио Свобода“ за то, что их якобы „больше никто не слушает“ и они „сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков“.