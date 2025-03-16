„Голос Америки“ прекратил вещание после указа Трампа. Более 1300 сотрудников отправлены в бессрочные отпуска
Более 1300 сотрудников „Голоса Америки“ были отправлены в бессрочные отпуска после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентстве по глобальным медиа (USAGM). Об этом пишет DW.
„Впервые за 83 года легендарный „Голос Америки“ замолчал“, - констатировал факт остановки вещания СМИ его директор Майкл Абрамовиц на своей странице в Facebook в ночь на воскресенье, 16 марта. Вместе с ним более 1300 сотрудников „Голоса Америки“ (VOA) - „журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала“ - были отправлены в бессрочные отпуска. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентстве по глобальным медиа (USAGM), курировавшим работу пяти крупных американских медиакорпораций.
По словам Абрамовица, менеджмент VOA успел добиться прогресса в реформировании радиостанции, однако из-за действий новой администрации США она больше не может „выполнять свою жизненно важную миссию“, когда „противники Америки, такие как Иран, Китай и Россия, тратят миллиарды долларов на создание ложных нарративов, чтобы дискредитировать Соединенные Штаты“.
„Реформы“ Маска привели к массовым увольнениям и закрытиям ведомств
Трамп после вступления в должность президента США создал Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавил основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск. За неполные два месяца работы этого органа в рамках проводимой „реформы“ были уволены десятки тысяч сотрудников различных федеральных ведомств. Среди прочего Маск предлагал ликвидировать „Голос Америки“ и „Радио Свобода“ за то, что их якобы „больше никто не слушает“ и они „сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков“.
В Белом доме выдвинули ряд претензий к работе VOA, в том числе обвинив радиостанцию в нарушении журналистских стандартов и уходе от ответственности. В команде Трампа припомнили, что в октябре 2020 года „Голос Америки“ сообщал о возможном „российском следе“ в скандале с ноутбуком Хантера Байдена - сына предыдущего президента США. Администрация Трампа восприняла это как попытку „скрыть правду“. Кроме того, репортеры VOA публиковали в своих аккаунтах в соцсети Х комментарии против Трампа лично, что подверглось резкой критике новыми властями США.
Накануне вечером Трамп отправил в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа отправила в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников американских массмедиа, вещающих на находящуюся за пределами США аудиторию. В первую очередь это затронуло штат таких СМИ как „Голос Америки“ и „Радио Свобода“, сообщило вечером 15 марта агентство AFP.
Репортеры и другие сотрудники „Голоса Америки“, „Радио Свободная Азия“ (RFA) и „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ (RFE/RL) получили соответствующие уведомления по электронной почте. В них сообщалось, что работникам больше не будет разрешен доступ в офисы и что им придется сдать журналистские удостоверения, рабочие телефоны и другое оборудование. Прекращение госфинансирования подтвердил глава RFE/RL Стивен Капус. По его словам, это приведет к остановке вещания медиакомпании, существовавшей 75 лет.
Причиной этого стал указ Трампа о масштабных сокращениях в семи независимых федеральных агентствах при правительстве США, подписанный им днем ранее. В частности, президент США распорядился „сократить до минимума“ штаты Межведомственного совета США по проблемам бездомности (USICH), Агентства по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Института музейных и библиотечных услуг (IMLS) и независимого Агентства США по глобальным медиа (USAGM).
„Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ официально о приостановке работы не объявляла.