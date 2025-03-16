Пропавшая 12-летняя девочка сама вернулась домой

В пятницу, 14 марта, Дейзи ушла из школы перед последним уроком, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. По информации, которая имелась в распоряжении полиции, можно было предположить, что девочка перед выходными гуляла в центре Тарту, но, к сожалению, ее точное местоположение установить сразу не удалось.