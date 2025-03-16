16.03.2025, 11:53
Пропавшая 12-летняя девочка сама вернулась домой
ФОТО: | Delfi Meedia
Утром в воскресенье, 16 марта, полиция сообщила, что разыскивает 12-летнюю Дейзи, местонахождение которой было неизвестно с 14 марта.
Что случилось?
В пятницу, 14 марта, Дейзи ушла из школы перед последним уроком, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. По информации, которая имелась в распоряжении полиции, можно было предположить, что девочка перед выходными гуляла в центре Тарту, но, к сожалению, ее точное местоположение установить сразу не удалось.
Обновлено: в 16 часов того же дня в пресс-службе полиции сообщили, что девочка самостоятельно вернулась домой, и полицейские проводят беседу с членами ее семьи с целью избежать подобных случаев в будущем.