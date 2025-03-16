ВИДЕО | 18-летний Руслан Митяев о завоевании титула WBC: „Ты должен стать чемпионом“ — бой, посвященный памяти отчима

Руслан Митяев одержал убедительную победу в титульном поединке WBC Муай Тай с Доменико Насветтером (Чехия) в категории до 76,2 кг. Уже после третьего раунда титул почти был в руках Руслана — он дважды отправил чеха на колени ударами по печени, и судья отсчитывал секунды оба раза. Два предыдущих раунда также остались за Митяевым. Для победы чеху было необходимо совершить чудо, но в четвёртом раунде Насветтер снова трижды оказался на полу. После этого бой был остановлен, и Руслан Митяев стал чемпионом WBC, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде.