ВИДЕО | Эстонский боец, сломавший нос финну на The League VIII: я был удивлен его выносливостью

Аллан Волосатых одержал яркую победу техническим нокаутом в третьем раунде над финном Эриком Эскобаром Суаресом в поединке по муай-тай в перчатках ММА (до 75 кг). Соперник проявил стойкость, сумев вернуться в бой после тяжелого первого раунда, где получил перелом носа, а врачи несколько раз останавливали кровь.

„Я испытываю невероятные эмоции, очень рад за свою победу. Рад, что те люди, которые пришли меня поддержать, могли увидеть, как я одерживаю победу в этом бою. Просто словами не передать все, что я сейчас чувствую. Я очень счастлив“, — поделился своими эмоциями сразу после боя Аллан Волосатых.