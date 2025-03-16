16.03.2025, 13:31
ВИДЕО | Эстонский боец, сломавший нос финну на The League VIII: я был удивлен его выносливостью
ФОТО: | Delfi Meedia
23-летний Аллан Волосатых, автор одной из самых ярких побед на The League VIII, поделился с RusDelfi эмоциями о бое и отметил, что его соперник оказался крепким орешком.
Аллан Волосатых одержал яркую победу техническим нокаутом в третьем раунде над финном Эриком Эскобаром Суаресом в поединке по муай-тай в перчатках ММА (до 75 кг). Соперник проявил стойкость, сумев вернуться в бой после тяжелого первого раунда, где получил перелом носа, а врачи несколько раз останавливали кровь.
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