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16.03.2025, 13:31

ВИДЕО | Эстонский боец, сломавший нос финну на The League VIII: я был удивлен его выносливостью

 
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

23-летний Аллан Волосатых, автор одной из самых ярких побед на The League VIII, поделился с RusDelfi эмоциями о бое и отметил, что его соперник оказался крепким орешком.

Аллан Волосатых одержал яркую победу техническим нокаутом в третьем раунде над финном Эриком Эскобаром Суаресом в поединке по муай-тай в перчатках ММА (до 75 кг). Соперник проявил стойкость, сумев вернуться в бой после тяжелого первого раунда, где получил перелом носа, а врачи несколько раз останавливали кровь.

„Я испытываю невероятные эмоции, очень рад за свою победу. Рад, что те люди, которые пришли меня поддержать, могли увидеть, как я одерживаю победу в этом бою. Просто словами не передать все, что я сейчас чувствую. Я очень счастлив“, — поделился своими эмоциями сразу после боя Аллан Волосатых.

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