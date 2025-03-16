„Возможно, мы обратим внимание и на Эстонию“: компания LEGO планирует расширение

„Я не могу сказать, будет ли этой страной Эстония. Например, у Дании есть крупный сосед – Германия, где очень высокий уровень инженерных технологий. Однако мы ищем новых поставщиков и за пределами Германии, и страны Балтии – один из регионов, где мы хотим расширить нашу базу партнеров. Возможно, мы обратим внимание и на Эстонию“, – сказал Тубёль, отвечая на вопросы аудитории в Таллинне.