„Возможно, мы обратим внимание и на Эстонию“: компания LEGO планирует расширение
В прошлом году Lego Group показала лучшие финансовые результаты за всю историю, а теперь планирует расширить базу поставщиков и найти новых партнеров в Европе, сообщают „Деловые ведомости“ со ссылкой на Tööstusuudised.
„Страны Балтии могли бы стать одним из возможных регионов“, – заявил вице-президент Lego по операционной деятельности Йеспер Тоубёль на промышленной конференции Tark Tööstus 2025 в Таллинне.
„Я не могу сказать, будет ли этой страной Эстония. Например, у Дании есть крупный сосед – Германия, где очень высокий уровень инженерных технологий. Однако мы ищем новых поставщиков и за пределами Германии, и страны Балтии – один из регионов, где мы хотим расширить нашу базу партнеров. Возможно, мы обратим внимание и на Эстонию“, – сказал Тубёль, отвечая на вопросы аудитории в Таллинне.
Непосредственно перед выступлением Йеспера Тубёля на конференции выступил премьер-министр Кристен Михал. Ведущий мероприятия Айгар Вайгу заметил Тубёлю, что если бы Lego решил построить завод в Эстонии, премьер-министр был бы очень доволен.
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