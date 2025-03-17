В Эстонии будет построен крупнейший в странах Балтии солнечный парк. Стоимость проекта – 20 миллионов евро

По словам руководителя отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрека Юлге, участие в синдикате является крупнейшей на сегодняшний день единовременной инвестицией банка в сектор возобновляемой энергетики и значительно увеличит долю зелёных проектов в портфеле банка.

„Солнечный парк, который будет построен в Ристи, значим ещё и тем, что это крупнейшая на сегодняшний день мощность по производству электроэнергии из возобновляемых источников в Эстонии, построенная на рыночных условиях с полным частным и заёмным финансированием, без государственных субсидий или другой поддержки, – сказал Юлге. – Мощность солнечной фермы позволит обеспечить электроэнергией более 80 000 домохозяйств, что значительно повысит энергетическую независимость Эстонии“.

Части гибридного парка Sunly в Ристи включают производство солнечной энергии, а в перспективе также добавление ветряного парка и мощностей для хранения энергии. Солнечная электростанция общей мощностью 244 мегаватта, согласно плану, начнёт работу в 2027 году. Кроме того, Sunly строит объекты возобновляемой энергии общей мощностью 839 МВт. К 2026 году планируется достичь 1 гигаватта (ГВт) работающих и строящихся проектов.

„Гибридные парки не только повышают эффективность, но и ускоряют подключение к сети, значительно сокращая процесс разработки и строительства. Это делает гибридные парки более конкурентоспособными по сравнению с традиционными проектами возобновляемой энергии, использующими лишь одну из технологий. Для потребителей это означает более доступное электричество, произведённое на месте“.

Общий объем финансирования проекта составляет 125 миллионов евро, из которых синдицированный кредит от ЕИБ, Luminor и SEB покроет 61,7 миллиона евро.

В 2024 году общая мощность солнечных электростанций в Эстонии оценивалась в 600 МВт, что составляет почти четверть от общей мощности возобновляемой генерации электроэнергии в стране. В 2030 году мощность солнечных электростанций достигнет 1000 мегаватт, из которых солнечный парк в Ристи будет покрывать до четверти.

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