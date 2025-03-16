Правда ли, что Мелони удалила все совместные фото с Зеленским после его спора с Трампом?

Сообщения о стирании любых упоминаний Зеленского на страницах Мелони распространились практически одновременно с постами о таком же поступке Хавьера Милея. В этих публикациях, так же как и в случае с аргентинским президентом, отсутствуют ссылки на удалённые посты, поэтому нельзя проверить их наличие в Internet Archive. Скриншотов или описаний этих публикаций тоже не удалось найти. Однако поиск по публикациям показал, что в аккаунте Мелони есть как упоминания президента Украины, так и фотографии с ним. Последний общий снимок, который нашло „Проверено“ на странице политика, опубликован в мае 2023 года. Мелони подписывает эту фотографию словами о том, что она рада приветствовать Зеленского в палаццо Киджи и эта встреча свидетельствует о важности взаимоотношений между странами.

Несмотря на это, газета Financial Times сообщала , что Мелони отказалась от участия в видеовстрече G7 в третью годовщину российского вторжения из-за нежелания злить Дональда Трампа. Однако эта информация появилась ещё до известной встречи в Овальном кабинете, после которой политик якобы и удалила все фотографии.

Мелони — лидер правой партии „Братья Италии“, её считают одной из главных сторонниц Трампа в Европе. В январе 2025 года Мелони присутствовала на инаугурации президента США. В число приглашённых иностранных политиков также вошли лидеры других правых и правопопулистских европейских партий. При этом Мелони активно поддерживает украинскую сторону в войне с Россией и регулярно посещает Киев. 7 марта она предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, не предоставляя стране полного членства в альянсе. По мнению Мелони, это обеспечило бы стабильные и долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Только с начала 2025 года Мелони встретилась с Зеленским дважды — в январе и в марте , в феврале лидеры провели телефонный разговор.

Помимо фотографий, Мелони периодически отмечает Зеленского в своих постах — все эти записи также на месте. При этом последние публикации Мелони датируются 2023 годом, за последние два года итальянский премьер-министр, действительно, ни разу не упомянула Владимира Зеленского в X. Однако это можно объяснить разными подходами к ведению личных аккаунтов. Если Владимир Зеленский освещает каждый контакт с иностранным лидером, что может быть полезно в условиях войны, то Мелони в основном посвящает посты внутренней политике Италии. К тому же Зеленский не единственный, чьих фотографий нет в аккаунте премьер-министра. 4 марта Мелони встречалась с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а 19 февраля — с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, но ни одного фото с этими политиками не появилось в её социальных сетях.

На официальном сайте итальянского правительства на сегодняшний день доступныдесятки пресс-релизов о переговорах с Зеленским, в том числе и с фотографиями. Последние совместные фото опубликованы 2 марта этого года.

Фотографии и видеозаписи встреч Джорджи Мелони и Зеленского по-прежнему присутствуют и на странице правительства Италии @Palazzo_Chigi, а также на канале Мелони на YouTube.

В марте прошлого года итальянские журналисты уже замечали, что Мелони не публикует фото с президентом Украины. В заметке газеты La Stampa говорится, что во вторую годовщину российского вторжения премьер-министр ничего не написала на эту тему в своих соцсетях, несмотря на то что тогда она председательствовала на внеочередном заседании G7 вместе с Зеленским. По мнению журналистов, решение абстрагироваться от конфликта в Украине она приняла по внутриполитическим причинам.

В ответ на запрос журналистов итальянского издания Open представитель правительства отрицал, что Джорджа Мелони удалила фотографии и посты, связанные с Зеленским или Украиной. Он назвал эту информацию фейком.

Журналисты Open называют первоисточником новости на итальянском языке пророссийского блогера Маринеллу Мондаини, она опубликовала пост 5 марта в 12:05 по московскому времени. В своей публикации она ссылается на некие российские Telegram-каналы и двух украинских блогеров. Самый ранний пост, который удалось найти „Проверено“, — это набравшая почти миллион просмотров запись в канале Анатолия Шария, которую он опубликовал 4 марта в 23:13. Этот канал часто встречается в разборах „Проверено“ как распространитель и первоисточник фейковых новостей. На следующий день эта информация широко разошлась в англоязычном сегменте X, где обросла новыми подробностями: некоторые пользователи писали, что такое решение последовало за отказом Мелони отправлять итальянских солдат в Украину. Подобные публикации набрали сотни тысяч просмотров.

Таким образом, Джорджа Мелони не удаляла совместные снимки с Владимиром Зеленским. Все публикации, которые она (действительно нечасто) размещала на личной странице ранее, на месте. Новые фото появляются в официальных аккаунтах итальянского правительства.

Итог: Неправда

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