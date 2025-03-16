То в жар, то в холод: кто должен решать проблему с холодными батареями у вас дома?

„Я лет 9 живу на этой жилплощади, но с приходом нового руководства квартирного товарищества у меня начались проблемы с отопительной системой. Однажды отключили на целых шесть дней, потом искали что-то, заходили ко мне трижды, и – слышимость у нас хорошая – я слышала, как сантехник председателю сказал: „Так делать нельзя“, а тот ответил: „От нее труба никуда не идет, никто не будет страдать, а ей хватит“, – рассказывает пенсионерка. – После этого началось: температура скачет, то жарко, то холодно. Что же мне делать?“

Контрастное отопление

„МК-Эстония“ отправилась в гости к Елене, прихватив с собой обычный электронный термометр, каким замеряют температуру и в помещении, и за окном.

На месте выяснилось, что батарея – обычный чугунный радиатор – не то чтобы обжигающе горячая, но все же теплая по всей своей поверхности, и трубы тоже – теплые. Термометр показал 22,3 градуса тепла по Цельсию. Вроде бы нет причин жаловаться – в тысячах квартир Эстонии температура не поднимается выше 18–19 градусов. Так в чем же дело?

„Иногда батареи такие горячие, что я боюсь, что у меня что-нибудь загорится, – говорит пенсионерка. – А иногда теплый только верх, а низ – холодный. Про мой радиатор члены правления говорили, что там у меня и песок, и воздух, а менять – слишком дорого, но все это на ходу, устно“.

Она показывает копию заявления, которое передала в правление. В числе прочего там говорится: „Меняйте батарею, вымывайте песок из батареи! Так жить больше не могу. За отопление в январе платить не буду“.

По мнению Елены, председатель КТ имеет возможность индивидуально регулировать нагрев именно ее радиатора из-за произведенных с нарушениями изменений в отопительной системе, и тепло в ее помещении зависит от него.

„Просто невыносимо, когда в комнате такой „контрастный душ“ – температура туда-сюда, туда-сюда скачет, – говорит женщина. – Я хочу знать, какое нарушение именно на моей батарее?“