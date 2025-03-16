Правда ли, что Милей удалил все совместные фото с Зеленским после его спора с Трампом?

В заметке, опубликованной 4 марта, говорится о произошедшем 28 февраля конфликте в Белом доме между Трампом и Зеленским. Автор объясняет, что, столкнувшись с резким снижением резервов, Милей стремится избежать осложнений в переговорах с Международным валютным фондом. На этом фоне он якобы распорядился разорвать дипломатические связи с Украиной, а в министерстве иностранных дел Аргентины пояснили, что события в Белом доме стали переломным моментом в отношениях двух стран. Как утверждает автор публикации, Милей решил полностью поддержать стратегию Трампа и удалить все свои фотографии с Зеленским и посвящённые ему посты из социальной сети X. В статье подчёркивается, что указание касается только личного аккаунта политика (@JMilei), однако эту деталь авторы вирусных публикаций проигнорировали. Кроме того, на официальном сайте МИД Аргентины ничего не сказано о переломном моменте в отношениях с Украиной и тем более о намерении разорвать дипломатические отношения.

Большинство СМИ и Telegram-каналов, опубликовавших новость об удалении фотографий, указывают в качестве первоисточника аргентинское издание RTN. Судя по всему, речь идёт о заметке под заголовком „ Tras el cruce con Trump, Milei ordenó borrar sus fotos con Zelenski “ („После стычки с Трампом Милей приказал удалить свои фотографии с Зеленским“).

Эксцентричный президент Аргентины никогда не скрывал своего восхищения Дональдом Трампом. В январе Милей был приглашён на инаугурацию президента США, а в феврале он посетил с официальным визитом Белый дом. Одновременно с этим Хавьер Милей не раз заявлял о своей безграничной поддержке Киева. Впрочем, позиция Аргентины в отношении Украины претерпела в последнее время некоторые изменения: в рамках Генассамблеи ООН южноамериканская страна не поддержала резолюцию, осуждавшую российское вторжение.

Информация об удалении фотографий с президентом Украины со всех страниц Хавьера Милея в соцсетях появилась 1 марта. Сообщается, что он убрал все совместные снимки с Зеленским после его спора в Овальном кабинете с Дональдом Трампом — якобы именно этот эпизод вызвал возмущение президента Аргентины. Посты на эту тему опубликовали Telegram-каналы „ Анатолий Шарий “ (996 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Лука Ебков “ (364 000), „ Соловьёв “ (270 000), „ Ne.Caxap “ (260 000), „ КБ “ (237 000), а также РБК , Lenta.ru , „ Взгляд “ и другие СМИ. Новость прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

В RTN и других источниках, распространивших информацию, отсутствуют ссылки на якобы удалённые посты, их скриншоты или хотя бы описание, поэтому проверить их наличие или отсутствие невозможно. На момент написания разбора в личном аккаунте Милея в X, действительно, нет ни одного фото с Зеленским, однако подобные снимки остались в сниппетах некоторых публикаций о встречах двух президентов. При этом Милей практически не выкладывает на этой странице оригинальные твиты, почти весь контент там — репосты чужих публикаций.

В аккаунтах политика в других соцсетях его фотографии с Зеленским всё так же доступны — самый свежий общий снимок сделан 22 января в Давосе, в ходе последней встречи двух президентов. Он опубликован как в личных профилях Милея в Instagram и Facebook, так и на официальных страницах президента Аргентины в X, Instagram и Facebook. Фотография подписана словами: „Да здравствует свобода!“ Помимо этого снимка в соцсетях Милея можно найти и другие фото и видео с его украинским коллегой.

То есть единственная страница в соцсетях, откуда Милей мог удалить общие фото, — это его личный профиль в X. В аккаунтах политика в других соцсетях и на официальных страницах его офиса снимки по-прежнему доступны.

Пророссийские СМИ и Telegram-каналы в основном называли первоисточником этой новости заметку RTN, вышедшую 4 марта. Хотя в Рунете информация начала широко распространяться после выхода той статьи, самое раннее русскоязычное сообщение об удалении общих фото, которое смогло найти „Проверено“, появилось 1 марта в 23:09 по московскому времени в Telegram-канале „Новости из мира вечной борьбы“. Впрочем, несколькими часами ранее эту тему уже обсуждали в португалоязычном сегменте X — например, в 20:08 пост об этом выложил пользователь @meioindep, набрав более 270 000 просмотров. В том же посте впервые (и без ссылки на источник) сообщили о приказе Милея разорвать отношения с Украиной.

Таким образом, общих снимков с Зеленским нет только в личном аккаунте Милея на платформе X, на страницах президента Аргентины в других соцсетях такие фото можно найти.

Итог: Большей частью неправда

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