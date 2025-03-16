ВИДЕО | Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. Застрявшие на станции астронавты смогут вернуться домой(2)
В рамках совместной с NASA миссии Crew-10 к МКС отправились четыре астронавта, в том числе россиянин. Также планируется вернуть двух застрявших на станции астронавтов США. Об этом сообщает DW.
Космический корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на борту в воскресенье, 16 марта, пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала вечером, в пятницу, 14 марта, с мыса Канаверал в американском штате Флорида.
В рамках совместной с NASA миссии Crew-10 на МКС должны быть доставлены астронавты США Николь Айерс и Энн Макклейн, российский космонавт Кирилл Песков и японец Такуя Ониси. Изначально запуск миссии был запланирован на 12 марта, но из-за технических проблем его пришлось отложить.
Возвращение на Землю застрявших на МКС астронавтов NASA
В рамках миссии также планируется вернуть на Землю астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, находящихся на МКС уже девять месяцев. Они отправились к МКС 5 июня 2024 года на корабле CST-100 Starliner компании Boeing и должны были пробыть там восемь дней, однако их возвращение было отложено из-за неполадок в маневровом двигателе и утечки гелия в сервисном модуле корабля, замеченных во время первого полета Starliner с экипажем на МКС.