Трамп поручил армии США начать мощные действия против йеменских повстанцев-хуситов

„Сегодня я приказал ВС США приступить к решительным и мощным действиям против йеменских террористов: хуситов“, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, объяснив свое решение тем, что хуситы не прекращают обстрелы американских и других кораблей, самолетов и беспилотников.

„Сообщаю террористам-хуситам: ваше время истекло. Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, каких вы еще не испытывали“, — добавил президент США.

„Наши храбрые военные прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их лидерам и противоракетной обороне, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства“, — написал Трамп.

Он также призвал Иран прекратить оказывать поддержку хуситам. „Не смейте угрожать американскому народу, его президенту, получившему один из крупнейших мандатов в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это сделаете, берегитесь, потому что Америка заставит вас в полной мере за это ответить, любезничать мы с вами не будем“, — предупредил Трамп

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