Виталий Портников: для Эстонии вопрос не в том, как помочь Украине, а в том, как выжить самим

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Может ли Эстония оказать существенную помощь Украине, учитывая её ограниченные ресурсы?

Влияние окажет коллективная помощь. Эстонии же стоило бы думать о другом — о сохранении евроатлантического влияния Соединённых Штатов. И о том, как добиться, чтобы США действительно оставались привержены пятой статье НАТО и были готовы защищать Европу в случае российского нападения.

Эстония — это не Украина. Если станет очевидно, что Соединённые Штаты не вмешаются в защиту Эстонии в случае нападения России, эстонское государство может исчезнуть в течение нескольких дней.

Поэтому здесь стоит совершенно другая задача. Вопрос не в том, как помочь Украине, а в том, как выжить самим. Выживание Эстонии зависит от сохранения евроатлантической системы безопасности или от формирования общей европейской системы безопасности, включая ядерную.

Эта система должна охватывать больше стран, чем нынешний состав НАТО. Такие страны, как Украина, должны стать её частью.

Эстония активно поддерживает Украину. Существует ли для Эстонии какая-то опасность в связи с её активной позицией?

Я думаю, что опасность существует не потому, что вы кому-то помогаете или не помогаете, а потому, что вы находитесь на границе с Российской Федерацией. Можно никому не помогать, но если Россия рассматривает свою стратегическую цель как восстановление советской империи в границах 1991 года, то при невмешательстве Соединённых Штатов Эстония станет одной из первых стран, которую постигнет угроза поглощения.

Мы всегда воспринимали безопасность Эстонии, Латвии и Литвы как часть обязательств НАТО. Но если эти обязательства не работают, если НАТО теряет свою роль как евроатлантический союз, а США дистанцируются от войны в Европе, то страны Балтии, скорее всего, проиграют борьбу за своё существование — как это уже случалось в истории.