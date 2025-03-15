ФОТО и ВИДЕО | Новая коалиция собралась на переговоры

На пресс-конференции, состоявшейся перед началом переговоров, премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) и лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас представили основные принципы новой правительственной коалиции и дали обзор процесса переговоров.

По словам Кристины Каллас, стороны надеются, что основное соглашение по новой коалиции будет утверждено в течение недели и будет охватывать вопросы безопасности, экономики и государственной реформы, а также состав правительства.

„Мы хотим начать работать“, — отметил в свою очередь Кристен Михал.

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Ранее он говорил, что целью переговоров является создание базового договора: „За две недели мы составим базовый коалиционный договор, из которого будем исходить в своей деятельности. Он будет ясным, отражающим основные направления и наиболее важные аспекты. Таким образом мы сможем без промедления принимать решения, необходимые для обеспечения безопасности и экономического роста“.я

„После составления базового соглашения руководитель направления или ответственный министр каждой из сторон соберет членов парламента, экспертов и заинтересованные группы, чтобы к маю подготовить более основательный политический документ по каждой сфере. Этот документ будет одобрен сторонами, а затем мы периодически будем оценивать сделанное“, — пояснил Кристен Михал.

„Новое правительство принесет перемены. Мы быстро примем смелые решения для повышения конкурентоспособности экономики и сокращения бюрократии. Для Eesti 200 также важно договориться по конкретным программам реформ как в государственном управлении, во внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта, так как и в развитии спорта и культуры. Поэтому в течение двух ближайших месяцев мы согласуем планы реформ“, — отметила в свою очередь Каллас.

Договор будут составлять со стороны Партии реформ Кристен Михал и Эркки Келдо, а со стороны Eesti 200 Кристина Каллас и Маргус Цахкна.

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