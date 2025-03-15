ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1116-й день) | Зеленский призвал надавить на Москву, если она не согласится на перемирие

Зеленский призвал надавить на Москву, если она не согласится на перемирие

В ходе виртуального саммита с европейскими лидерами президент Украины Владимир Зеленский сказал, что „дорога к миру должна начаться без оговорок“. Об этом он сам написал в соцсети X.

„И если Россия не хочет этого, то [на нее] надо оказать сильное давление, пока она не захочет. Москва понимает только один язык“, — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что, по его мнению, за 30 дней безусловного прекращения огня можно было бы обговорить все аспекты полноценного мирного соглашения.

„Уже можно было бы прекратить огонь, но Россия делает все, чтобы помешать этому“, — написал Зеленский.

Он также обвинил президента России Владимира Путина во лжи — о положении дел в Курской области и о сложностях слежения за выполнениями условий возможного перемирия.

„На самом деле, все можно контролировать, и мы это обсудили с американцами. Правда в том, что Путин уже тянет войну почти целую неделю после переговоров в Джидде“, — заявил президент Украины.

Поэтому, как написал Зеленский, „санкции против России нужно не только оставлять в силе, но и постоянно ужесточать“.

Евросоюз договорился о продлении санкций против России в пятницу, 14 марта, преодолев вето Венгрии.

Зеленский утвердил состав делегации Украины для подготовки мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым утвердил состав „делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира“. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского 15 марта.

В документе сказано, что в состав переговорной группы вошли:

руководитель офиса президента Андрей Ермак (глава делегации),

министр иностранных дел Андрей Сибига,

министр обороны Рустем Умеров,

заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса.