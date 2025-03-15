ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1116-й день) | Зеленский призвал надавить на Москву, если она не согласится на перемирие
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Зеленский призвал надавить на Москву, если она не согласится на перемирие
В ходе виртуального саммита с европейскими лидерами президент Украины Владимир Зеленский сказал, что „дорога к миру должна начаться без оговорок“. Об этом он сам написал в соцсети X.
„И если Россия не хочет этого, то [на нее] надо оказать сильное давление, пока она не захочет. Москва понимает только один язык“, — заявил Зеленский.
Президент Украины добавил, что, по его мнению, за 30 дней безусловного прекращения огня можно было бы обговорить все аспекты полноценного мирного соглашения.
„Уже можно было бы прекратить огонь, но Россия делает все, чтобы помешать этому“, — написал Зеленский.
Он также обвинил президента России Владимира Путина во лжи — о положении дел в Курской области и о сложностях слежения за выполнениями условий возможного перемирия.
„На самом деле, все можно контролировать, и мы это обсудили с американцами. Правда в том, что Путин уже тянет войну почти целую неделю после переговоров в Джидде“, — заявил президент Украины.
Поэтому, как написал Зеленский, „санкции против России нужно не только оставлять в силе, но и постоянно ужесточать“.
Евросоюз договорился о продлении санкций против России в пятницу, 14 марта, преодолев вето Венгрии.
Зеленский утвердил состав делегации Украины для подготовки мирных переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым утвердил состав „делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира“. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского 15 марта.
В документе сказано, что в состав переговорной группы вошли:
руководитель офиса президента Андрей Ермак (глава делегации),
министр иностранных дел Андрей Сибига,
министр обороны Рустем Умеров,
заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса.
В документе отмечается, что глава переговорной группы может привлекать к ее работе сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, а также научных советников и экспертов.
Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса ранее представляли Украину на переговорах с делегацией США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта. На тех переговорах Украина согласилась на предложение США установить временный режим прекращения огня сроком на 30 дней, однако Россия пока своего согласия не дала.
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил 14 марта, что Украина начала формировать команду, которая будет разрабатывать алгоритмы по контролю за возможным режимом прекращения огня.
Стармер: мы должны быть готовы защитить любую сделку
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на виртуальном саммите в Лондоне сказал, что союзники Украины в случае заключения перемирия должными „быть готовыми самостоятельно защитить любую сделку при помощи „коалиции желающих““.
„Если Путин серьезно настроен на мир, то все очень просто: он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня“, — заявил Стармер.
Он также сказал, что Путин „рано или поздно“ должен будет „сесть за стол [переговоров]“.
Всего на виртуальном саммите собрались представители 26 стран, а также НАТО и Евросоюза. Встреча закрыта для журналистов, но известно, что уже успели выступить Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Марк Карни и генсек НАТО Марк Рютте.
Трамп: обещание завершить войну через 24 часа было сарказмом
Об этом, как сообщает телеграм-канал DW Главное, президент США заявил в интервью журналистке Шерил Эткиссон, фрагмент из которого опубликован в ее YouTube-канале.
Эткиссон напомнила Трампу его обещания во время предвыборной кампании завершить войну за 24 часа. „Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил... Что я на самом деле имел в виду, что я хотел бы ее завершить, и я думаю, что достигну успеха“, - ответил президент США.
На вопрос журналистки, общается ли Трамп с Владимиром Путиным, он ответил, что „не хотел бы об этом говорить, но мы работали“. „Думаю, что все идет достаточно хорошо“, - отметил Трамп.
Зеленский: ВСУ завершили операцию в Курской области
Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области „выполнила свою задачу“, заявил журналистам в Киеве в пятницу, 14 марта, президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, российская армия в результате курского наступления ВСУ оттянула часть своих сил с харьковского и покровского направлений. Вследствие этого ситуация там „стабилизировалась“, а ВС РФ теперь „будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск“, считает Зеленский.
Россия атаковала Украину 178 дронами и двумя ракетами
В ночь на субботу российские войска запустили по Украине 178 дронов типа „шахед“ и две баллистические ракеты Искандер-М, сообщают Воздушные силы ВСУ.
По их данным, было сбито 130 беспилотников.
Под удар попали Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Николаевская области.
В результате российской атаки без света осталась часть жителей Днепропетровской и Одесской областей.
Минобороны России заявило о 126 сбитых украинских беспилотниках
В ночь на субботу „уничтожено и перехвачено“ 126 украинских дронов, заявило военное ведомство.
Из них 64 — над территорией Волгоградской области, 38 — над Белгородской, 7 — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской областью.
В Волгоградской области после атаки беспилотников начались пожары, закрыт аэропорт — телеграм-каналы
Жители Волгограда сообщают о взрывах над городом, пишут российские телеграм-каналы, в том числе Mash и Baza. По предварительным данным, на город идет атака беспилотников.
Baza сообщает, что один из беспилотников был сбит в районе станции Сарепта, где начался пожар. Целью атаки мог быть расположенный неподалеку НПЗ.
Ранее ТАСС со ссылкой на Росавицию сообщил, что в аэропортах Волгограда и Саратова введены ограничения.
Власти Волгоградской области об атаке беспилотников пока не сообщали.
Кир Стармер: Путин не настроен серьезно на заключение мира
Премьер-министр Великобритании заявил, что считает реакцию Владимира Путина на предложение Трампа о прекращении огня „затягиванием времени“.
Перед субботней встречей с союзниками, главной темой которой станет поддержка Украины, Кир Стармер выступил с заявлением, в котором он раскритиковал российского президента за нежелание идти на соглашение о прекращении огня.
„Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа. Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен серьезно в отношении мирного соглашения“, — говорится в заявлении британского премьера.
„Если Россия наконец сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы вести мониторинг прекращения огня, чтобы гарантировать, что это серьезный и прочный мир. Если же этого не произойдет, то нам нужно напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы прекратить этой войну. Путин пытается тянуть время, заявляя, что перед прекращением огня нужно тщательно изучить вопрос. Но миру нужны действия, а не изучение вопрос или пустые слова и бессмысленные условия“, — заявил Кир Стармер.
„Мое послание Кремлю не может быть яснее: прекратите варварские атаки на Украину раз и навсегда и согласитесь на прекращение огня прямо сейчас. До тех пор мы будем продолжать работать круглосуточно, чтобы обеспечить мир“, — заключил премьер-министр.
Источники: Русская служба Би-би-си, Медуза, DW