На грани исчезновения. Спасение угря или конец многолетнего бизнеса?

Он также подчеркивает, что разрушение пресноводных мест обитания, особенно в Западной Европе, где реки до сих пор перегорожены плотинами, ограничивает миграцию угря и сокращает его численность.

Особое внимание профессор уделяет климатическим изменениям: „Если окажется, что потепление и изменение течений действительно влияют на миграцию угря из Саргассова моря, это создаст серьезные проблемы для всего вида“.

По его словам, на численность угря влияет множество факторов, основные из них – глобальные изменения климата, чрезмерный вылов, загрязнение среды, разрушение пресноводных экосистем и распространение инвазивных видов.

„Любое вмешательство должно быть максимально взвешенным, иначе последствия могут быть необратимыми“, – подчеркивает он.

Он отмечает, что при заселении угря в водоемы или переселении его необходимо проявлять крайнюю осторожность, учитывая критическое состояние его популяции.

Профессор-ихтиолог Тартуского университета Мехис Рохтла убежден: европейский угорь находится на грани исчезновения, и его вылов в пищевых целях должен быть полностью прекращен. Поскольку фермы выращивают угря именно для потребления, ученый выступает категорически против такой практики.

Чтобы найти баланс между сохранением вида и интересами рыболовной отрасли, в Таллинне прошел семинар, организованный Министерством регионального развития и сельского хозяйства. Мероприятие объединило ученых, экологов, политиков и рыбаков, которые обсудили текущее состояние популяции угря и возможные пути спасения вида.

В последнее время судьба европейского угря стала одной из самых обсуждаемых тем в сфере охраны природы Эстонии.

Однако сегодня угорь находится под угрозой исчезновения, его популяция сократилась на 90% в Европе и на 99% в Эстонии. Это вызывает обеспокоенность как у экологов, так и у представителей рыболовной промышленности, поскольку угорь имеет экономическое и культурное значение.

Европейский угорь (Anguilla anguilla) – один из самых древних видов рыб, обитающих на Земле уже более 40 миллионов лет. Эта уникальная рыба отличается не­обычным жизненным циклом, совершая длительные миграции от пресных вод Европы до Саргассова моря, где происходит ее нерест.

„В чем моя вина?“ – задается вопросом Тийт Соосаар, один из владельцев эстонских ферм по выращиванию угрей.

Зарыбление – это запуск рыбы в водоем с целью ее разведения. Зарыбление водоемов осуществляют с разной целью: улучшения экосистемы пруда, организации спортивной, развлекательной или бизнес-рыбалки, для декоративности пруда. В водоем (природный или искусственный) можно запустить рыбу на любой стадии роста.

Об обсуждении запрета на ловлю и разведение угря в Европе говорят с переменным успехом уже около двадцати лет. В Эстонии ученые и защитники животных также регулярно выступают с призывами отказаться от использования угря в пищу и прекратить искусственное зарыбление озер.

По оценкам ученых, за последние десятилетия численность угря сократилась на 90-97% в зависимости от региона. Если ситуация продолжит ухудшаться, это может привести к полному исчезновению вида.

„Мы должны пересмотреть подходы к рыболовству и программам переселения, а также ввести строгие меры охраны. В противном случае угорь может полностью исчезнуть из наших вод, – заявляет ихтиолог. – Это абсурдно – я не знаю ни одного другого вида, находящегося под критической угрозой, который все еще ловят ради еды. Это просто немыслимо“.

Международный союз охраны природы (IUCN) включил европейского угря в список видов, находящихся на грани исчезновения, однако в Эстонии его вылов все еще разрешен, что ставит под сомнение эффективность действующих мер по охране природы.

Говоря о торговле угрем, профессор подчеркивает: „Вылов возможен только при стабильном состоянии популяции, а сейчас оно критическое“.

оказывают накопительный эффект: „Угорь – вид, который выживал миллионы лет, но сейчас мы наблюдаем катастрофическое сокращение численности за считанные десятилетия“.

„Каждый год квота, установленная ЕС, заполняется быстрее, чем раньше. Если бы угря становилось меньше, цены бы росли, но они остаются стабильными уже десять лет. Это значит, что доступность рыбы даже улучшилась“, – объясняет он.

По его словам, рыбаки, которые непосредственно ловят стеклянного угря, замечают, что за последние годы его численность, наоборот, выросла.

Ситуацию с угрем он видит иначе, чем ученые и защитники природы. Его компания покупает мальков стеклянных угрей во Франции, выращивает их до товарного размера и производит из них разнообразные продукты.

При этом Соосаар подчеркивает, что его фермы платят специальный сбор за покупку рыбы – эти деньги направляют на программы по восстановлению популяции угрей в природе.

„Почему активисты атакуют рыбоводов? Это же политический вопрос, пусть тогда оказывают давление на политиков, а не на людей, которые просто делают свою работу“, – считает он.

Инциденты случаются не только с письмами: на ярмарках перекупщиков продукции Соосаара оскорбляют и даже выгоняют с торговых площадок.

Несмотря на давление со стороны активистов, Соосаар не поддается панике, хотя и признает, что не понимает их мотивов. Если кто-то действительно выведет из строя электрическую систему на ферме, это приведет к гибели около миллиона угрей за считанные часы.

„Неужели мы будем обсуждать это еще десять лет?“ – задает он риторический вопрос.

В его глазах решение о запрете выращивания угрей нужно принимать на политическом уровне, но по неизвестным причинам ни Европейский cоюз, ни власти Эстонии не спешат принять окончательное решение.

По информации издания „Деловые ведомости“, в последние годы он неоднократно находил в своем почтовом ящике письма с угрозами: неизвестные обещали отключить электричество на его ферме, вывести из строя генератор или причинить другой ущерб. Эти угрозы, по словам Соосаара, исходят от радикально настроенных экологических активистов.

Кево Кярп эмоционально добавляет: „Запретить ловлю угря – значит разрушить жизни людей. В 20 предприятиях, занимающихся ловлей и разведением угрей, работают 74 человека. От их доходов зависят 114 членов семей в 20 домохозяйствах. Для 90% опрошенных доход от угря составляет 50-99% от общего дохода. Это не просто заработок – это основа их жизни“.

Девушка продолжает: „Некоторые рыбаки, работающие в этой сфере много лет, сталкиваются с трудностями из-за возраста, так как с каждым годом становится сложнее найти другую работу. Молодым рыбакам проще сделать это, если они решат прекратить заниматься ловлей угря, но для старших рыбаков, которые проработали в этой области 40-50 лет, найти подходящую вакансию становится крайне трудно“.

„Мы провели опрос среди предпринимателей, занимающихся выращиванием. Итак, средний опыт рыбаков в этом деле – 21,5 года. Выяснилось, что многие рыбаки занимаются ловлей угря уже 30-40 лет. Также было отмечено, что в некоторых случаях этот бизнес передавался из поколения в поколение“, – рассказывает она.

Кево Кярп уже более 20 лет занимается выращиванием угря и изготовлением продукции из него.

Озеро Выртсъярв представляет собой идеальную среду обитания для угрей. С 1970-х годов в озеро регулярно выпускают стеклянных угрей. Благодаря обилию корма и увеличению количества зарыбленных участков с начала 2010-х годов, уловы в последние годы значительно улучшились, а рыба смогла достигать крупных размеров.

В последние годы уловы угря в озере Выртсъярв были стабильными, и рыбаки заботятся о популяции, ежегодно зарыбляя озеро маленькими стеклянными угрями.

Хотя ученые все чаще призывают прекратить ловлю и употребление угря в принципе, именно на промысле угря держится семейный бизнес многих рыбаков.

„Будут ли новые клиенты – неизвестно. Но те, кто ценит нашу продукцию, остаются с нами“, – заключает Соосаар.

Продукция Соосаара пользуется спросом, и у компании есть своя клиентская база. Торговые сети Coop и Selver продолжают сотрудничество с ним, тогда как Rimi отказалась от продажи угря, сославшись на этические соображения.

Многие вложили в этот труд не только годы работы, но и значительные инвестиции: брали банковские кредиты, использовали собственные сбережения, строили планы на десятилетия.

Предпринимательница удивлена тем, что в ходе дискуссии о возможном запрете ловли угря никто не говорит о компенсациях для фермеров, которые могут потерять свой бизнес.

А вот Карин Маркус, владелица еще одной эстонской фермы по выращиванию угря, спокойно реагирует на призывы отказаться от употребления этого редкого вида рыбы в пищу.

„Это будет не просто экономический удар – это будет полное разрушение их будущего. Станет бесполезным все, во что были вложены годы труда и крупные инвестиции – лодки, ловушки, снасти. Социальные последствия будут катастрофическими. Доходы упадут, привычная жизнь исчезнет. Придется продать дома, закрыть бизнес, оставить традиции, которые передавались из поколения в поколение, – перечисляет Кярп. – Молодые семьи будут вынуждены уехать в поисках работы, потому что рыболовство остается основным источником дохода в деревнях у озера Выртсъярв. Для тех, кто проработал в этом деле десятки лет, закрытие промысла станет личной трагедией. Найти новую работу в зрелом возрасте практически невозможно, а долгосрочные инвестиции в снасти, лодки и технику станут напрасными. Все, ради чего они трудились, окажется уничтоженным“.

90% респондентов считают, что если запретить ловлю, то это приведет к сокращению большого количества работников. А 80% опрошенных заявили, что в случае запрета им придется полностью прекратить деятельность.

По словам Кярп, исходя из результатов опроса, 45 процентов опрошенных продают часть своего улова крупным покупателям, а 40 процентам разведение угря приносит 50-95% годового дохода.

Несмотря на то, что необходимость запрета вылова угря обсуждают уже много лет, профессор-ихтиолог Рохтла сомневается, что это решение будет принято в ближайшее время.

По его мнению, угрей можно было бы переселять в речные системы Западной Эстонии (реки Казари или Пярну), откуда доступ к морю был бы значительно легче.

По подсчетам, около 12% рыбы погибает в турбинах. Хотя некоторые ученые считают этот показатель не слишком высоким, профессор Мехис Рохтла обращает внимание на то, что данных о количестве угрей, получающих травмы и умирающих позже, попросту нет.

Угорь, избежавший крючка рыбака в озере Выртсъярв, продолжает свой путь через реку к Чудскому озеру. Далее ему предстоит найти выход в реку Нарва, где его подстерегает турбина гидроэлектростанции.

Иногда фермы сотрудничают с государственными программами и выращивают мальков до крупного размера перед тем, как вернуть их в природу. Это, по словам Маркус, значительно повышает их шансы на выживание.

Вместо этого она предлагает более разумный и практичный путь: переселение угрей в прибрежные воды или внутренние водоемы, которые имеют прямое соединение с морем.

Она отмечает, что даже среди эстонских ученых нет единого мнения, следует ли полностью запрещать потребление угря в стране, если во многих других странах его продолжают есть без ограничений. Более того, разногласия существуют и по поводу эффективности мер защиты, таких как переселение стеклянных угрей в природу.

„Закрыть бизнес – это не просто выключить свет и закрыть дверь. Это – огромная потеря для тех, кто вложил в это дело всю свою жизнь“, – подчеркивает Маркус.

„Это – бизнес, на котором завязано слишком многое“, – поясняет ученый.

Он отмечает, что, с одной стороны, понимает, насколько сложно отказаться от деятельности, которая велась на протяжении многих лет, но, с другой стороны, не может осознать, зачем подвергать риску исчезновение целого вида.

По словам Рохтла, европейские угреводческие фермы активно продвигают свои интересы, и именно поэтому Европейская комиссия до сих пор не ввела тотальный запрет на вылов стеклянного угря для потребления в пищу.

Заявления о том, что фермы якобы способствуют сохранению вида, выращивая мальков для последующего переселения, ученый также считает формой лоббизма.

„Это делается в слишком малых масштабах“, – утверждает он.

Ульви Пяэдам, советник отдела рыбной политики Министерства регионального развития и сельского хозяйства, говорит, что на угря одновременно влияет целый ряд факторов. Это и плохое качество воды, и воздействие гидро­электростанций, и паразиты, и, конечно же, прожорливые бакланы. Рыболовство тоже играет свою роль.

По ее словам, если цель – добиться роста популяции угрей, то решать нужно все эти проблемы в комплексе, хотя это и непросто из-за противоречивых экономических интересов.

Специалист отмечает, что ощутимого улучшения можно добиться только совместными усилиями всех стран, где обитает угорь.

„В Эстонии мы уже сделали многое, – подчеркивает Пяэдам. – Мы приложили значительные усилия для открытия миграционных путей и восстановления свободного течения рек. Это поддерживает не только угрей, но и другие виды рыб“.

Она считает маловероятным, что в ближайшие несколько лет будет введен повсеместный запрет на вылов угрей. По ее словам, действия Эстонии тесно связаны с решениями Европейского союза.

„Пока у нас нет четкой позиции, готовы ли мы выступить первыми или будем следовать общей линии ЕС, – поясняет она. – И если на уровне Евросоюза будет введен запрет, то Эстония также прекратит вылов угря“.

Угорь – рыба 2025 года! Угорь стал „Рыбой года 2025“ в Эстонии по версии журнала Kalastaja, опередив бычка-кругляка и гольца. Этот выбор отражает обеспокоенность учёных и экологов из-за резкого сокращения популяции угря за последние 20 лет. Причины этого снижения остаются неизвестными, что делает угря ещё более загадочной рыбой. По словам главного редактора Kalastaja Ханно Каска, угорь привлёк внимание благодаря своей таинственной природе. Каск отметил, что несмотря на популярность гольцов и бычков, угорь, безусловно, является самой загадочной рыбой в Эстонии. Его путь миграции включает нерест в Саргассовом море, где он размножается на глубине нескольких километров. По пути в Европу угри меняют цвет и теряют способность к пищеварению. В последние годы их миграционные маршруты изменились, и теперь их можно встретить даже у побережья Марокко, где ранее они не водились. Каск подчеркнул, что снижение численности угря за последние два десятилетия на 90% требует пристального внимания. Он добавил, что, несмотря на сложность и тайны этой рыбы, она остаётся важным объектом для научных исследований. Угорь по-прежнему нуждается в защите, и в будущем Эстония может ввести запрет на его вылов, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение популяции.

Чудское озеро без льда: как мягкая зима разрушает зимние традиции

В этом году Чудское озеро оказалось без привычного ледяного покрова, что стало настоящим шоком для местных жителей. Мягкая зима, когда морозы приходили, но не задерживались, не позволила образоваться прочному льду, и выход на озеро оказался невозможным. Выход на лед был запрещен еще с декабря, и, хотя формально лёд появился, его толщина оказалась слишком малой для безопасного выхода. Для региона, где зимняя рыбалка и туризм – важная часть экономики, это стало серьёзным ударом. Местные жители не могут заниматься подледной ловлей, кататься на коньках или просто отдыхать на льду, что отразилось на их доходах. Множество людей, занимающихся рыболовным промыслом или зимним туризмом, оказались в сложной ситуации. Старейшина волости Муствеэ Индрек Куллам выразил обеспокоенность, заметив, что отсутствие прочного льда сильно ударило по экономике региона. „Мы зависим от озера – летом это курортное место, а зимой – зимняя рыбалка. Но в этом году никаких заработков“, – сказал он. Такая ситуация – редкость для Чудского озера. Старейшина Куллам отметил, что за восемь лет работы он не припоминает зим без достаточно крепкого льда. Если глобальное потепление продолжится, такие зимы могут стать нормой, и местным жителям придётся искать новые источники дохода, адаптируясь к меняющимся климатическим условиям.

Что можно и что нельзя в марте 1.03 начался запрет на ловлю щуки в море.

1.03 начался запрет на ловлю речной миноги в реках.

15.03 начинается запрет на ловлю щуки во внутренних водоемах и озере Выртсъярв.

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