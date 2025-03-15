Баскетбол
15.03.2025, 14:31

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига:“Авис Утилитас“ проиграл латвийской команде и потерял шансы на выход в плей-офф

 
Rapla Utilitas - Kalev/Cramo.
Rapla Utilitas - Kalev/Cramo.
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

В субботу, 15 марта, в рамках матча Эстоно-Латвийской баскетбольной лиги Optibet „Авис Утилитас“ (Рапла) проиграл на домашней площадке латвийскому клубу „Огре“ со счетом 76:83.

После первой четверти „Авис Утилитас“ вела 20:18, но к перерыву „Огра“ удалось выйти вперёд, 42:39. В третьей четверти команда „Авис Утилитас“ вновь оказалась в лидерах с результатом 55:54. Однако в заключительной четверти „Огра“ показала лучшую игру и в итоге одержала победу со счётом 84:76.

Момент матча:

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