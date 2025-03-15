СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига:“Авис Утилитас“ отчаянно нуждается в победе, чтобы выйти в плей-офф

„Огре“ в настоящее время делит 5-6-е место с „Валмиерой“, имея 16 побед и 11 поражений. „Авис Утилитас“ (Рапла), которая продолжает борьбу за выход в плей-офф, идет на 8-9-м месте вместе с „Вентспилсом“, имея 14 побед и 13 поражений.