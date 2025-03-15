15.03.2025, 14:31
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига:“Авис Утилитас“ отчаянно нуждается в победе, чтобы выйти в плей-офф
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках матча Эстоно-Латвийской баскетбольной лиги Optibet „Авис Утилитас“ (Рапла) сыграет на домашней площадке против латвийского клуба „Огре“. Встреча начнётся в 17:00, и её смогут увидеть все подписчики Delfi.
„Огре“ в настоящее время делит 5-6-е место с „Валмиерой“, имея 16 побед и 11 поражений. „Авис Утилитас“ (Рапла), которая продолжает борьбу за выход в плей-офф, идет на 8-9-м месте вместе с „Вентспилсом“, имея 14 побед и 13 поражений.
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