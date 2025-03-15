Эстоно-латвийская баскетбольная лига:“Авис Утилитас“ проиграл латвийской команде и потерял шансы на выход в плей-офф

После первой четверти „Авис Утилитас“ вела 20:18, но к перерыву „Огра“ удалось выйти вперёд, 42:39. В третьей четверти команда „Авис Утилитас“ вновь оказалась в лидерах с результатом 55:54. Однако в заключительной четверти „Огра“ показала лучшую игру и в итоге одержала победу со счётом 84:76.