15.03.2025, 13:56
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Впервые в Эстонии! Следи за танцевальными соревнованиями Red Bull Dance Your Style
Начало в 20:00
ФОТО: Red Bull
В эту субботу, 15 марта, в Эстонии впервые пройдет одно из самых непредсказуемых и захватывающих танцевальных соревнований — Red Bull Dance Your Style. Delfi TV проведет прямую трансляцию, которая начнется в 20:00.
Уже сегодня 16 лучших танцоров Эстонии выйдут на сцену, чтобы побороться за титул и шанс представить страну в мировом финале в Лос-Анджелесе.
Уже подписаны?