Другие виды
15.03.2025, 13:56

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Впервые в Эстонии! Следи за танцевальными соревнованиями Red Bull Dance Your Style

 
Начало в 20:00
Red Bull Dance Your Style
Red Bull Dance Your Style
ФОТО: Red Bull

В эту субботу, 15 марта, в Эстонии впервые пройдет одно из самых непредсказуемых и захватывающих танцевальных соревнований — Red Bull Dance Your Style. Delfi TV проведет прямую трансляцию, которая начнется в 20:00.

Уже сегодня 16 лучших танцоров Эстонии выйдут на сцену, чтобы побороться за титул и шанс представить страну в мировом финале в Лос-Анджелесе.

Это необычное танцевальное соревнование – здесь нет судей, а победителя выбирает публика. DJ будет ставить неожиданные треки разных жанров, проверяя способность танцоров импровизировать и завоевывать симпатии зрителей.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии