ФОТО и ВИДЕО | „Партия премьер-министра повела Эстонию влево“. Правые собрались обсудить местные выборы

„Мы стоим перед этим свободным, процветающим, проэстонским обществом и говорим, что сегодняшнее упадническое государственное руководство и застой в развитии страны означают только одно: правый поворот должен начаться в наших родных местах уже осенью“, — такими словами открыла мероприятие председатель партии Лавли Перлинг.

На вопрос Delfi, считают ли правые, что новая правящая коалиция повернет страну вправо, Перлинг ответил, что в последнюю неделю в стране наблюдался балаган. „Воры тоже могут говорить о честности, точно так же, как любой другой человек может говорить о правой направленности“, — отметила она.

Она похвалила обещание новой правящей коалиции отменить подоходный налог для предприятий и подоходный налог с первого евро, но отметила, что это всего лишь два небольших шага вправо, которые не уравновешивают „предыдущие десять резких шагов влево“.

„Я думаю, коалиция тоже поняла, что это людям это важно. Хотя премьер-министр не верит в цифры, я твердо верю и считаю, что страной следует руководить с помощью цифр. Сегодня произошло следующее: партия премьер-министра повела Эстонию влево-влево-влево“.

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