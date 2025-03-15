Для 4000 многодетных семей доступны аптечные товары по сниженным ценам

По словам руководителя по франшизе аптек Benu Райнера Касевяли, поддержка многодетных семей особенно важна в то время, когда ежедневные расходы постоянно растут. „Несомненно, товары для здоровья и аптечные товары являются важной частью семейного бюджета, поскольку у семей постоянно есть какие-то потребности в области здравоохранения в течение всего года. Осенью и зимой возрастает потребность в препаратах, предназначенных для профилактики и облегчения симптомов вирусов.

Весной и летом в центре внимания оказываются лекарства от аллергии, солнцезащитные кремы и средства по уходу за ранами. Мы очень рады, что, присоединяясь к программе Perekaart, у нас появляется возможность поддержать многодетные семьи аптечными товарами по выгодным ценам“, — сказал Касевяли.

Аптечная сеть Benu широко распространена в Эстонии - в том числе и в сельских регионах. Льготные цены уже действует в более чем 120 аптеках и к этой программе постоянно подключаются новые аптеки.

„Весьма отрадно видеть, что все больше предприятий понимают важность поддержки многодетных семей. Присоединение аптек Benu к партнерской сети Perekaart является прекрасным примером того, как компании могут помочь семьям сэкономить на повседневных и неизбежных расходах. Каждый новый партнер означает больше возможностей и поддержки для семей, для которых различные скидки и поддерживающие услуги сегодня действительно представляют немалую ценность“, — отметила президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

В Союз многодетных семей Эстонии входят 3928 семей с тремя и более детьми, в которых подрастает более 14 000 детей.

С Perekaart в аптеках Benu по всей Эстонии, а также в интернет-аптеке можно приобрести товары для здоровья и красоты со скидкой как минимум 10 процентов. Более подробную информацию об аптеках, присоединившихся к программе, можно найти на сайте Benu.